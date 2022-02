Začelo se bo z Marušo Ferk, končalo s slovenskimi orli

V petek bo kot prva slovenska športnica na zimskih olimpijskih igrah nastopila Maruša Ferk Saioni. Izkušena alpska smučarka bo nastopila v superveleslalomu, ki se bo začel ob 4. uri po slovenskem času. Sprva je bilo načrtovano, da bio nastopila tudi Ilka Štuhec, a so ji bolečine v hrbtu prekrižale načrte, tako da Mariborčanke ne bo na startu.

Na naslednji slovenski nastop bo potrebno počakati do 8. ure, ko se bo začela tekma smučarskih tekačev na 15-kilometrski preizkušnji v klasični tehniki. Predstavili se bodo trije slovenski tekači, to so Miha Šimenc, Vili Črv in Miha Ličef.

Dve uri pozneje se bo začela sprinterska preizkušnja za biatlonke, v kateri bosta slovenske barve branili Polona in Živa Klemenčič.

Za razliko od srednje skakalnice bo namesto Anžeta Laniška nastopil Cene Prevc. Foto: Guliverimage

Ob 12. uri sledijo kvalifikacije smučarskih skakalcev za nastop na tekmi na veliki skakalnici. Trener Robert Hrgota se je odločil, da bo v ogenj poslal Petra Prevca, ki je na srednji skakalnici osvojil četrto mesto, njegovega mlajšega brata Ceneta Prevca, Lovra Kosa in pa Timija Zajca, ki je skupaj s Petrom Prevcem, Niko Križnar in Uršo Bogataj osvojil zlato medaljo na mešani ekipni tekmi.

Podelili bodo sedem kompletov odličij

Poleg končnih odločitev v ženskem superveleslalomu, ženskem biatlonu in moškem smučarskem teku bodo medalje podelili še deskarjem v snežnem žlebu. V hitrostnem drsanju bodo znani dobitniki medalj na preizkušnji na 10.000 metrov med moškimi, v ženski konkurenci pa v disciplini 1000 metrov. Končna odločitev bo znana tudi v skeletonu, kjer se bodo moški pomerili v tretji in četrti vožnji.

Švedski hokejisti se bodo pomerili s Slovaki. Foto: Reuters

Nadaljevala se bosta hokejska turnirja v moški in ženski konkurenci. Ženske bodo začele izločilne boje, v prvem četrtfinalu se bosta pomerili reprezentanci ZDA in Češke, v drugem pa Kanade in Češke. V moški konkurenci bodo potekali dvoboji v skupini B, kjer se bosta pomerila Ruski olimpijski komite in Danska ter Češka in Švica. V skupini C si bodo nasproti stali Švedska in Slovaška ter Latvija in Finska. V skeletonu se bodo ženske pomerile v prvi in drugi vožnji, nadaljevali se bodo tudi boji v curlingu.

Končne odločitve, 7. dan Alpsko smučanje, superveleslalom, ženske (Maruša Ferk Saioni)

Biatlon, sprint, 7,5 km, ženske (Polona Klemenčič, Živa Klemenčič)

Smučarski tek, 15 km klasično, moški (Miha Šimenc, Vili Črv, Miha Ličef)

Deskanje, snežni žleb, moški

Hitrostno drsanje, 10.000 m, moški

Hitrostno drsanje, kratke proge, 1000 m ženske

Skeleton, moški