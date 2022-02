Finec premočan za tekmece na 15-kilometrski razdalji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na progi v Zhangjiakouu sta med 99 tekači s startnega seznama nastopila še Vili Črv na 69. mestu (6:18,1) in Miha Šimenc, ki je bil 71. (6:26,0).

Ličef je nastopil kot prvi med Slovenci. Že na prvem merjenju po 1,8 km je bil 51,4 sekunde za vodilnim Niskanenom. Tri kilometre po startu je imel že skoraj minuto in pol zaostanka, še deset sekund počasnejši je bil Črv. Šimenc je bil kot najboljši med trojico tedaj 54., 54,6 sekunde za Niskanenom.

Ta je imel najboljše čase od starta do cilja. Po polovici proge na 7,5 km že 11,4 sekunde prednosti pred Boljšunovom, tretji Norvežan Paal Golberg pa je bil že skoraj pol minute za vodilnim (+27,1). Na 9,3 km je bila ta trojica še vedno na istih mestih, med njimi pa je bilo po okrog 20 sekund razlike.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Klaebo je bil na polovici proge šesti s 44 sekundami zaostanka. Nato je pospeševal, ujel Golberga po času po 10,5 km teka ter imel kilometer in 200 m pred ciljem že skoraj osem sekund prednosti. Tedaj je bil Niskanen že skoraj pol minute pred Boljšunovom, ta pa 13 sekund pred Klaebom.

Boljšunov, ki je izpustil sprintersko tekmo, je startal veliko pozneje kot Norvežan in je imel tako zaključek pod nadzorom. Finca ni mogel več ujeti in se je moral zadovoljiti s srebrom. Glolberg pa je bil na koncu četrti, 12 sekund za Klaebom. Manj kot minuto je za Niskanenom je zaostal le še Rus Aleksej Červotkin na petem mestu.

Niskanen je na OI že osvojil zlato v ekipnem sprintu leta 2014 in na 50 km leta 2018 v klasičnem slogu, v Pekingu pa je bil v skiatlonu bronast.

Klaebo, vodilni v svetovnem pokalu in zmagovalec novoletne turneje, je pred tem v pekinškem skiatlonu končal na 40. mestu, nato je bil zlat v sprintu.

Miha Ličef je bil 55. Foto: Guliverimage

Slovenci so na tretji tekmi tekaškega sporeda za tekače po velikih zaostankih že v prvem delu tekmovanja na drugem delu proge zamenjali mesta. Šimenc kot najboljši na polovici je v drugem delu precej popustil, prehitel ga je tudi Črv, Ličef pa je bil najbližje prvi polovici nastopajočih.

Slednji je kot edini v slovenski moški vrsti tretjič nastopil na teh OI. V skiatlonu je zasedel 62. mesto, v kvalifikacijah sprinta pa je končal kot 65. Na najkrajši preizkušnji sta bila boljša Črv na 42. mestu in Šimenc, ki je bil 44.

Sprint je na 74. mestu končal Janez Lampič, ki ga na razdaljah ni, se bo pa skupaj s trojico danes nastopajočih udeležil štafetnega teka v nedeljo, enega redkih v zgodovini na velikih tekmovanjih za Slovenijo.

Miha Šimenc je končal na 71. mestu. Foto: Guliverimage

Ličefu je bilo po tekmi slabo ter je odšel na "hidracijo" in počitek. "Vsi smo imeli težave, nekdo je začel hitreje, drugi počasneje, v prvem primeru pa plačaš davek v drugem delu. Začel sem počasneje in imel nekaj več moči v drugem," je po tekmi na 15 km povedal Črv.

"Na tej tekmi sem želel na vsej progi držati ritem, a sem naletel sredi tekme na zid in sem sam sebe prepričeval, da grem dalje. Da bi odstopil ,bi moralo biti res nekaj težkega glede zdravja, sicer bi na vsak način skušal proti do konca," pa je dejal Šimenc.

Slednji je o štafetni tekmi dodal: "Štafeta je zanimiva zgodba, izziv za vse štiri fante in dali bomo vse od sebe. Upam, da bomo prišli do cilja, 40 kilometrov ni malo, na kratkem krogu pa te lahko hitro ujamejo in predčasno končaš."

Podobno je menil tudi Črv, ki je nekaj več reke tudi o progi. "Proga je zelo težka. Kruta realnost je, da bo na njej velika selekcija tudi v reprezentancah, ki so sicer zelo močne. V sprintu mi ni delalo težav. Takih ni v svetovnem pokalu in tudi v celinskem ne, pa še visoka nadmorska višina doda svoje."