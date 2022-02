Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bronasti tekačici z lanskega SP, Eva Urevc in Anamarija Lampič, bosta tudi v Pekingu nastopili na ekipni tekmi.

Bronasti tekačici z lanskega SP, Eva Urevc in Anamarija Lampič, bosta tudi v Pekingu nastopili na ekipni tekmi. Foto: Guliverimage

"Ekipna tekma bo, bova nastopili," je potrdila Lampičeva, ki je z Urevčevo lani na svetovnem prvenstvu osvojila bron, tretji pa sta bili to zimo tudi v svetovnem pokalu, zato so bila pred mesecem dni velika pričakovanja usmerjena tudi v ekipno tekaško disciplino.

"Težko je, če zboliš pred največjim dogodkom v štirih letih. To zelo dobro vem. A verjamem, da zna biti tudi Eva pozitivno naravnana. Tudi v luči ekipne tekme je izpustila tekmo na 10 kilometrov, ki bi bila sicer zanjo le trening," je dodala Lampičeva.

"Nimava česa izgubiti, to je tudi jasno"

"Želiva pokazati največ, kar znava. Nimava česa izgubiti, to je tudi jasno." Foto: Guliverimage Urevčevi je sredi prejšnjega meseca koronavirus kar za nekaj časa preprečil treniranje, po prihodu v Peking pa je znova ostala brez vadbe zaradi pozitivnega testa. Zato je po šele 46. mestu na posamičnem sprintu razmišljala o tem, ali je smiselno nastopiti na ekipni tekmi, in dodala, da mora to prespati.

"Želiva pokazati največ, kar znava. Nimava česa izgubiti, to je tudi jasno. Jutri počitek, pred ekipnim sprintom pa bova z Evo skupaj zagotovo opravili še en hiter trening. A kar smo do zdaj naredili, smo naredili, le čakamo lahko na to tekmo," je Lampičeva dodala o tem drugem pomembnem nastopu slovenske tekaške vrste na OI.

"Dokazala sem si, da sem v formi"

Potem se je obrnila še k današnjemu nastopu, "ko ni bilo ne premrzlo ne prevroče glede na hlad prejšnji dni, le veter je bil močnejši".

"Danes je bilo lepo tekmovati. Nastopila sem nad pričakovanji. Dokazala sem si, da sem v formi. Z njo pri meni ni nič narobe, a pred dvema dnevoma na sprintu ni bil naš dan. Zdrava sem in dobro se počutim."

Pohvalila je "material", pripravo smuči danes. "To je bilo danes vrhunsko, že na ogrevanju sem imela dober oprijem. Na prvem kilometru sem sicer menila, da maža ne prijema. A se je potem v vsakem nadaljnjem kilometru videlo, da gre dobro, tudi v vzponih. V prvem krogu mi še ni povsem steklo, v drugem pa sem prišla na svoj korak in je bilo užitek teči."

V sredo je na Instagramu objavila, da smuči niso bile najboljše, čeprav takoj po tekmi servisa ni grajala.

"Ko nam gre, smo vsi skupaj v ekipi veseli, ko nam gre, pa tudi ostanemo skupaj. Nikogar ne obsojam. Vsi vemo, zakaj sem to napisala, nihče ni bil užaljen. Vem, testirali so vse dneve, na dan tekme tudi vse mogoče maže ... Skupaj bomo šli tudi naprej," je še povedala Lampičeva in pohvalila nov model smuči, s katerimi je danes tekmovala.

