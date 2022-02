Švicarka bronu dodala še zlato, Maruša Ferk 23., Mikaela Shiffrin spet razočarana

Švica slavi novo olimpijsko junakinjo. Lara Gut-Behrami je danes osvojila svoje tretje olimpijsko odličje, sicer drugo v Pekingu, in prvo zlato. Švicarka je nastopila s startno številko sedem, po izenačenih vmesnih časih pa je na koncu za 22 stotink sekunde prehitela do takrat vodilno Avstrijo Mirjam Puchner, na tretje mesto pa je Gut-Behramijeva potisnila rojakinjo Michelle Gisin (+0,30). Do konca se tako vrstni red ni več spreminjal. Na jubilejni deseti olimpijski tekmi v tej disciplini je tako 30-letnica iz Ticina smučarski velesili Švici prismučala prvo olimpijsko superveleslalomsko zlato. Švicarka pa je dvema naslovoma svetovne prvakinje, 34 zmagam v svetovnem pokalu in velikemu kristalnemu globusu iz leta 2016 dodala še manjkajoči olimpijski naslov.

Olimpijska prvakinja Lara Gut-Behrami. Foto: Guliverimage

Zelo razočarana je bila po koncu Avstrijka Tamara Tippler, ki je le za tri stotinke zgrešila olimpijski bron. Senzacionalna zmagovalka izpred štirih let iz Pjongčanga in letošnja olimpijska prvakinja v paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu, Čehinja Ester Ledecka je tokrat osvojila peto mesto (+0,43).

Brez medalje pa še naprej ostaja Američanka Mikaela Shiffrin, ki je po dveh odstopih v slalomu in veleslalomu tokrat le prišla do cilja, a je njeno smučanje zadostovalo "le" za končno deveto mesto (+0,79).

Mikaela Shiffrin je osvojila deveto mesto. Foto: Guliverimage

Maruša Ferk do 23. mesta

Slovenijo je na superveleslalomu zastopala le Maruša Ferk Saioni, ki je hkrati tudi edina Slovenka s superveleslalomskimi točkami svetovnega pokala to zimo. Na prvi tekmi sezone je bila 16., na zadnji pa 30. Vmes ni osvajala točk. Olimpijsko preizkušnjo je z zaostankom 2,21 končala na 23. mestu. Ferk Saionijeva, ki že drugo sezono zapovrstjo ni del slovenske ženske reprezentance in sredstva kot članica ekipe mednarodne akademije ISRA zbira z donacijami, je pred štirimi leti na superveleslalomu v Južni Koreji zasedla 25. mesto.

Nastopiti bi morala tudi Ilka Štuhec, ki sicer letos še ni osvojila točk svetovnega pokala v tej disciplini. Štuhčeva, ki je na otvoritveni slovesnosti nosila slovensko zastavo, je tekmo izpustila zaradi bolečin v hrbtu. Vse moči pa zdaj usmerja v pripravo na torkov smuk.

Slovenija tako tudi po letošnjih olimpijskih igrah ostaja pri enem superveleslalomskem olimpijskem odličju, ki ga je pred dvanajstimi leti osvojila Tina Maze. Danes 38-letna nekdanja smučarka je v Vancouvru osvojila srebrno odličje, potem ko je zaostala le za Avstrijko Andreo Fischbacher.

Končni vrstni red:

1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:13,51

2. Mirjam Puchner (Avt) +0,22

3. Michelle Gisin (Švi) +0,30

4. Tamara Tippler (Avt) +0,33

5. Ester Ledecka (Češ) +,0,43

6. Ragnhild Mowinckel (Nor) +0,58

7. Federica Brignone (Ita) +0,66

8. Cornelia Hütter (Avt) +0,68

9. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,79

10. Elena Curtoni (Ita) +0,83

...

23. Maruša Ferk Saioni (Slo) +2,21