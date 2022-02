Ne le na tekmovališčih, tudi v ozadju iger v Pekingu deluje nekaj Slovenk in Slovencev

Miran Tepeš, nekdanji smučarski skakalec in dobitnik olimpijske medalje leta 1988, zadnja leta opravlja vlogo pomočnika direktorice tekem svetovnega pokala smučarskih skakalk Chike Yoshide pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis).

V Pekingu sodeluje že na osmih OI, na treh je bil skakalec, petkrat pa je bil v vlogi predstavnika Fisa, tokrat kot pomočnik Yoshide. Ker so se ženske tekme končale, je že odpotoval v domovino.

Vplivni dami

Tjaša Andree Prosenc je bila na prejšnjih zimskih OI v Pjongčangu sopredsednica hitre arbitraže Icas, ki je v 24 urah reševala primere kršenja dopinških pravil. Vodstvo te arbitraže je izrekalo tudi začasne suspenze z iger in sprožalo postopke v primeru kršitev.

Na tokratnih OI je pisarna, v kateri bosta slovenski sodnici, poleg Andree Prosenc tudi Vesna Bergant Rakočević, zadolžena za sprotno, "ad-hoc" razreševanje primerov, povezanih z OI. Druga bdi nad primeri dopinga.

Prvemu senatu, v katerim je dvanajst članov, predseduje Američan Michael Lenard, drugemu s šestimi člani pa Švicar Ivo Eusebio. Delujeta od 25. januarja do 20. februarja v hotelu Continental Grand v Pekingu.

Andree Prosenc, nekdanja dolgoletna članica izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, je bila konec maja 2019 znova izbrana za podpredsednico Mednarodnega sveta arbitražnega razsodišča za šport (Ivas), vodstvenega organa Casa v Lozani, do decembra 2022.

Na podpredsedniški položaj je nekdanja umetnostna drsalka prišla med štirimi člani, v Icas so jo imenovali predstavniki športnikov.

Ena od bolj vidnih vlog med Slovenci v Pekingu pripada tudi tekmovalnemu direktorju Mednarodne biatlonske zveze (IBU) Borutu Nunarju. Foto: Guliverimage

Biatlonska naveza

Ena od bolj vidnih vlog med Slovenci v Pekingu bržkone pripada tekmovalnemu direktorju Mednarodne biatlonske zveze (IBU) Borutu Nunarju, ki ima tudi v Zhangjiakouju glavni nadzor nad tekmami. Med sodniki na strelišču je Matej Kordež, pred leti Nunarjev sotekmovalec v reprezentanci v smučarskem teku.

Pogoji za delo so vsaj za neposredne prireditelje posameznih tekmovanj zelo dobri. "Vsaj kar se biatlona tiče, je organizacija zelo dobra. Seveda kakšne malenkosti manjkajo, kar pa je razumljivo in pričakovano, saj tukajšnja ekipa velikega tekmovanja še nikoli ni izvedla, tudi generalka je zaradi pandemije odpadla. A zelo se trudijo in stvari prijazno in hitro naredijo, četudi jim takoj ni jasno, zakaj nekaj potrebujemo. Največja težava je komunikacija, a pomagamo si s prevajalniki na pametnih telefonih," je za STA razložil Kordež in dodal, da so nepopustljivi le pri covidu-19, kjer se strogo držijo pravil: "Kar tudi razumem."

V športno-organizacijski del Pekinga so prek Fisa vključeni še nekateri Slovenci. Matevž Stanovnik je tehnični delegat za deskanje prostega sloga, Iztok Šumatić opravlja nalogo vrhovnega sodnika za discipline deskarjev prostega sloga (žleb, park, skoki), Brane Šimic pa je tehnični delegat za nordijsko kombinacijo.

