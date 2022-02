Olimpijka jezna kot ris: šokirana nad delavcem na slalomski progi #video

20-letna bolgarska smučarka Eva Vukadinova je tokrat prvič na olimpijskih igrah. Na veleslalomu je osvojila 36. mesto, pri slalomu pa tako kot Mikaela Shiffrin vknjižila ničlo. A medtem ko je Američanka po napaki presenetljivo odstopila že po nekaj vratih, je Bolgarko ustavila napaka enega od delavcev, ki se je povsem nepričakovano znašel na progi in jo spravil iz ritma.

Organizatorji so ji sicer dovolili, da je vožnjo ponovila, a bila je tako iz sebe, da se ji ni uspelo odpeljati tako, kot si je želela.

Organizatorji so ji sicer dovolili, da vožnjo ponovi, a je bila tako iz sebe, da je odstopila. Foto: Guliverimage

Pozneje je slabo voljo zlila tudi na družbenih omrežjih. "Sploh ne morem opisati, kaj sem čutila po prvi vožnji. Pomislila sem, zakaj ravno jaz? Zakaj se to ni zgodilo eni od deklet v prvi trideseterici? Ali bi se nekaj takega njim sploh lahko zgodilo? Ne vem, kaj je pravi odgovor na ta vprašanja. Vem le, da sem kljub zlomu zapestja do trenutka, ko se je ta tip pojavil na progi, smučala zelo dobro. Dokazal sem si, da sem močna in da zmorem vse," je zapisala na Instagramu in dodala:

"Da, prihajam iz majhne smučarske nacije v primerjavi z drugimi tekmovalkami. A vseeno bom povedala, kaj si mislim. Čeprav sem dobila možnost, da ponovim vožnjo, vsi vemo, da to ni isto. Ne po tem, ko se moraš najprej spustiti do žičnice, se peljati na vrh gore, se spustiti do štarta in takoj po tem na progo. Seveda, nisem vrhunska smučarka in nisem se borila za zmagovalni oder, a sem tudi jaz zelo garala za to, da sem si priborila nastop na olimpijskih igrah. Si ne zaslužim enake možnosti kot vsi drugi?" se je vprašala.

🤨 Improbable ! En pleine manche, Eva Vukadinova 🇧🇬 s'est arrêtée après avoir croisé... un membre de l'organisation sur la piste ! pic.twitter.com/rpzoPFBaKC — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 9, 2022

"Žalostna sem, po drugi pa tudi srečna, ker sem se borila do konca. Prav tako ne bom nikoli izgubila nasmeha, saj me nič ne more uničiti," je še zapisala mlada Bolgarka in se zahvalila za vso podporo, ki jo je čutila v teh dneh.

Preberite še: