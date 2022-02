Slovenija danes slavi novo olimpijsko junakinjo. Andreja Slokar je namreč v slalomu prikazala dve odlični predstavi in je na koncu le za 22 stotink zaostala za zmagovalko Petro Vlhovo, ki je osvojila prvo medaljo za slovaško alpsko smučanje. Ajdovko je od brona ločilo le deset stotink sekunde. Kljub odličnemu petemu mestu so Slokarjevo ob prvi izjavi ob prihodu v cilj prevzela čustva in solze, ki jih danes v Jančingu ni manjkalo. Ena od najbolj razočaranih v cilju je bila tudi Američanka Mikaela Shiffrin, ki je, glede na številne napovedi pred začetkom iger, bila celo favoritinja za osvojitev medalje v vseh petih disciplinah.

Zdrs, ki je končal njene slalomske olimpijske sanje. Foto: Guliverimage

Američanka v Pekingu doživlja pravo nočno moro, iz katere se še ni rešila. Najprej je na ponedeljkovem veleslalomu zaključila nastop že po nekaj zavojih, po enakem scenariju pa se je končal tudi današnji slalom. Shiffrinova je za nekaj časa po koncu vožnje razočarano obsedela ob progi, nato pa je le zbrala pogum in se podala pred predstavnike sedme sile.

"Zelo sem razočarana. Moji nastopi so za zdaj ogromno razočaranje. Mislim, da je prišlo do zdrsa. Hotela sem na polno napasti, a danes na progi ni bilo prostora niti za najmanjši zdrs. Moja mentaliteta me je včasih vodila do odličnega smučanja, danes pa sem odstopila pri petem zavoju," je dejala 26-letna Američanka, ki ob pogovoru z novinarji ni mogla zadržati solz razočaranja.

Skrušeno je po odstopu stopila pred predstavnike medijev. Foto: Reuters

"To je že drugi nastop v tem tednu, ki ga nisem končala. Zaradi tega se sprašujem o zadnjih 15 letih, o vsem, kar sem vedela o svojem smučanju, in tudi o svoji tekmovalni mentaliteti," je skrušeno dejala dvakratna olimpijska zmagovalka, ki tako ni ubranila zlatega slalomskega odličja iz Pjongčanga in Sočija leta 2014.

Nastop v superveleslalomu še pod vprašajem

Shiffrinova je na postavitvi svojega trenerja Mika Daya začela izgubljati nadzor nad smučmi že po štirih sekundah na progi in prav tolikšnih zavojih. "Skušala sem bom 'resetirati' in to narediti še boljše kot nazadnje. A hkrati ne vem, kako to narediti še bolje. Preprosto ne vem. Nikoli se še nisem znašla v takšni situaciji in ne vem, kako se s tem spopasti. Ne vem, kako naprej," je priznala Shiffrinova.

Američanka ima sicer v Pekingu še tri možnosti za dosego tako želenega olimpijskega odličja. Naslednja priložnost bi tako lahko prišla že v petek, ko je na sporedu superveleslalom, v katerem je bila v tej sezoni svetovnega pokala že dvakrat tretja. "Bila bi počaščena, če bi lahko smučala. A imam nekaj reprezentančnih kolegic, ki smučajo zelo hitro in bi bile morda bolj primerne za mesto v reprezentanci. Ne vidim smisla, če bom odstopila pri petih vratih," je razočarano v solzah razlagala Američanka, ki je pred ponedeljkovim veleslalomom nazadnje v tej disciplini odstopila leta 2018.

Dve tekmi, dve ničli Foto: Guliverimage

O morebitnem nastopu na superveleslalomu je spregovorila tudi njena mama, Eileen Shiffrin, ki jo spremlja na vseh tekmah. "Počakali bomo in videli. Morali bomo počakati, ker je bil rezultat v veleslalomu veliko razočaranje, to pa je bil zdaj še dodatek. Mikaela zna biti zelo uporniška, malo nas skrbi tudi pomanjkanje treninga hitrih disciplin. Hitrih disciplin praktično ni trenirala. Zato nas malce skrbi, da bi lahko postalo nevarno. Skupaj bomo skušali najti pravo rešitev," je dejala.

Ne najde razloga za odstopa

Shiffrinova je po koncu prve vožnje skušala najti razloge za dva hitra odstopa, a jih ni našla. "Počutim se res slabo. Razočarana sem sama nad sabo. Skušala sem se ozreti nazaj in se spomniti, kaj sem delala narobe, da bi bil to razlog, da sem odstopila tako hitro na tekmi. Razumela bi, če bi pretiravala, če bi šlo narobe karkoli drugega, a ne spomnim se ničesar takšnega. Pred tem sem končala vse svoje vožnje, moje smučanje je bilo res solidno," se je v preteklost ozrla 26-letna smučarka.

"Moja celotna kariera me je naučila, da moram zaupati v svoje smučanje, če je dobro. In na to se moram zanesti tudi zdaj na tekmah. Seveda čutim tudi veliko pritiska, kar je povsem pričakovano, a to zame danes ni predstavljalo težave," je še pojasnila Shiffrinova.

Ali bo v Pekingu prišla do svoje četrte olimpijske medalje? Foto: Guliverimage

Podpora Bilesove, Vonnove, Kildeja ...

Američanko so na družbenih omrežjih podprli številni ameriški športni kolegi, med drugim tudi gimnastičarka Simone Biles. "Žal mi je Mikaele, a to ne spremeni ničesar v njeni izjemni karieri in pri tem, kaj vse bo še dosegla v prihodnosti. Glavo pokonci," pa je na Twitterju zapisala Lindsey Vonn.

Na Instagramu se je oglasil tudi izbranec Shiffrinove, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je v superveleslalomu osvojil bron. "Ko pogledate to sliko, si najbrž večina misli: 'Z njo je konec ali pa ne more zdržati pritiska,' kar me frustrira, ker vse, kar vidim jaz, je vrhunska športnica, ki se ji je zgodilo nekaj, kar se lahko zgodi vsakemu vrhunskemu športniku. To je del športa in se zgodi. Pritisk, ki ga občutijo posamezniki v športu je ogromen, zato je edino prav, da dobijo tudi enako količino podpore. Vse je v ravnovesju in tudi mi športniki smo le normalni ljudje. Ljubim te, Kaela," je v bran svoji izbranki zapisal Norvežan.

ZDA so sicer do zdaj na olimpijskih igrah osvojile sedem medalj, od tega pet srebrnih in eno bronasto. Edino do zdaj zlato odličje je danes osvojila ameriška deskarka Lindsey Jacobellis v deskarskem krosu.

