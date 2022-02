Trikratni olimpijski prvak je v današnjem nastopu v snežnem parku Genting v Zhangjiakouju zbral 85,00 točke in mu je tako zmanjkalo 2,25 točke do Švicarja Jana Scherrerja na tretjem mestu. Zmagal je Japonec Ayumu Hirano, drugi je bil Avstralec Scotty James. "Za vse, ki smo danes tu nastopali, je bil idol iz otroštva," je o Whitu dejal bronasti Scherrer.

Potem so vsi prišli do Whita, ga trepljali po hrbtu in objemali. "Vsi so mi govorili, da ta šport in triki brez mene ne bi tako napredovali, kot so. To me resnično veseli," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal v San Diegu rojeni Američan. V letih 2006, 2010 in 2018 je White osvojil zlato olimpijsko medaljo, na igrah leta 2014 in zdaj na svojih zadnjih v karieri je bil četrti. "Tudi tu bi rad spet stal na stopničkah, a enostavno ne moreš imeti vedno vsega," je dejal.

White je zaznamoval deskanje na snegu tako kot nihče drug. Bil je prvi, ki je na velikem tekmovanju dosegel 100 točk in izumil trike najvišje težavnosti, kot je double mctwist 1260, dvojni salto s tremi obrati in pol.

Bil je junak najmanj ene generacije. To zimo sicer ni kazalo, da bo sploh dobil vozovnico za Peking. Med drugim sta ga doleteli poškodba gležnja in okužba z novim koronavirusom, a se je vseeno še petič prebil na zimske igre, ki so bile zanj vedno nekaj posebnega. "Nič ne zveni tako dobro kot reči, da ste olimpijski prvak. To lahko rečete kjer koli na svetu in ljudje bodo zaradi vas obrnili glave," je nekoč dejal White.

Zdaj bo od daleč opazoval, kako se bo razvijalo deskanje na snegu. "Imam toliko stvari, za katere živim, ki me zanimajo," je dejal. Ne boji se dolgčasa. White že leta tudi igra kitaro v glasbeni skupini ter ima več podjetij. "Spet me boste videli, le da v nekem drugem poglavju," je dejal za slovo.