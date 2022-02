Srebrni slovenski olimpijski junak ima veliko željo #video

Kar je za skakalce Planica in za biatlonce Pokljuka, je za slovenske deskarje Rogla. Ker sta oba torkova olimpijska junaka, tako Tim Mastnak kot Gloria Kotnik, Štajerca, zanju še posebej velja, da je to pohorsko smučišče njun drugi dom. ''Super je, če imaš take pogoje,'' Mastnak ne skriva dobre volje in razkriva veliko željo, ki jo bo skušal uresničiti prihodnji mesec.

Srebrni deskarski junak Tim Mastnak bo lahko skupaj z bronasto Glorio Kotnik že kmalu treniral na Rogli, saj sezone še zdaleč ni konec. Naslednji mesec ju na domačem smučišču čaka tudi tekma za svetovni pokal. Rogla je pravo kališče olimpijskih kolajn.

Tim Mastnak je olimpijski podprvak v paralelnem veleslalomu. Foto: Anže Malovrh/STA

''Super je, če imaš take pogoje blizu doma. To je velika prednost. Lahko treniraš doma, si spočit, manj porabiš energije za transport,'' iz Kitajske sporoča Tim Mastnak. Deskarska panoga je v slovenski smučarski družini najbolj podhranjena, saj gre bolj kot ne za samostojne oziroma družinske projekte. ''V deskanju ni nekega velikega denarja, to ne delaš zaradi denarja, ampak iz ljubezni do športa. Če v tem ne uživaš, si težko v tem športu uspešen,'' je olimpijski podprvak v paralelnem veleslalomu spregovoril o ljubezni do deskanja.

Njegov trener, oče Robert Mastnak, se zahvaljuje kolektivu Rogle, da jima stoji ob strani in omogoča izvedbo kakovostnih treningov. Ima pa srebrni slovenski olimpijski junak še eno željo. Prihodnji mesec bo na Rogli domača tekma za svetovni pokal. Tim se na njej ni še nikoli povzpel na stopničke. Želi si, da bi končno stopil na zmagovalni oder na prizorišču, ki ga pozna kot lastno dlan. 15. marca bodo na Rogli deseto leto zapored gostovali najboljši tekmovalci v paralelnih disciplinah. Se bo uresničila želja 31-letnemu Celjanu?

O tem, priljubljenosti deskanja med mladimi in še o čem je Tim Mastnak spregovoril v videoprispevku Planet TV.