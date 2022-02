Nesrečni Timi Zajc izgubil olimpijsko bitko za medaljo

Slovenski skakalec Timi Zajc se je na veliki skakalnici na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu po prvi seriji spogledoval z virtualnim bronom, nato pa v drugo ni naredil tako suverenega skoka, ki bi mu tudi dejansko prinesel medaljo. Na koncu je zadostovalo za šesto mesto. Zlat je postal Norvežan Marius Lindvik, srebrn Japonec Rjoju Kobajaši, ki je vodil po prvi seriji, bronast presenetljivo Nemec Karl Geiger, ki je najboljša skoka pokazal prav na tekmi. Kar štirje slovenski skakalci so bili uvrščeni med najboljšo dvanajsterico, kar je dober obet za ponedeljkovo ekipno tekmo. Če bi gledali le današnje rezultate, bi ekipa Slovenije osvojila zlato medaljo. Za zadnje mesto v moštvu se bosta v naši izbrani vrsti udarila Cene Prevc in Anže Lanišek.

Za slovenski tabor je bila prva serija sanjska, če gledamo z vidika Timija Zajca. Pokazal je odličen skok in po svojem nastopu prevzel vodstvo. Norvežan Marius Lindvik ga je ob koncu kot prvi prehitel, pred njiju pa se je zavihtel le še Japonec Rjoju Kobajaši.

Škoda je bilo doskoka pri Petru Prevcu, ki je imel težave pri 137 metrih. Ob normalnem pristanku bi prejel vsaj šest točk več in bi bil v igri za novo medaljo. Slabši doskok je naredil tudi Lovro Kos in bil na trinajstem mestu tik za najizkušenejšim Slovencem. Cene Prevc je skočil med najboljšo deseterico in imel dobro izhodišče za vidnejšo uvrstitev na premiernem nastopu na olimpijskih igrah.

Slovenska reprezentanca za ponedeljkovo ekipno tekmo – danes bi bila zlata Timi Zajc, Lovro Kos, Peter Prevc, Cene Prevc/Anže Lanišek Če bi bila danes ekipna preizkušnja, bi slovenska reprezentanca osvojila zlato mesto. Naši skakalci so skupaj zbrali 1078,4 točke. Drugi bi bili Nemci s 14 točkami zaostanka, tretji Avstrijci, četrti Japonci in peti Poljaki.

Drugi skok spodnesel medaljo

V drugi seriji je kot prvi od naših skočil Kos in se s šestim rezultatom finala povzpel za dve mesti. Najstarejši od bratov Prevc je v drugo s sedmim dosežkom napredoval na deseto, Cene pa je padel na končno 12. mesto, kar pomeni, da se bo za vstop na ponedeljkovo ekipno tekmo v internem nedeljskem boju pomeril z Anžetom Laniškom.

Vse bolj zanimivo je postajalo v boju za medaljo. Slovenija je z nestrpnostjo pričakovala nastop mladega Zajca. Nemec Karl Geiger, ki je bil pred tem razglašen na igrah, je najboljša skoka privarčeval prav za tekmo na veliki skakalnici. Pri drugem je s šeste pozicije pokazal razkošen repertoar in vrgel tekmecem rokavico. Le dva sta ga na koncu prehitela, a žal med njima ni bilo Zajca. Slovenski skakalec je imel v drugi seriji šele 14. rezultat in je posledično padel na končno šesto mesto, kar je sicer njegova najboljša olimpijska uvrstitev, a je imela žal grenak priokus.

Foto: Guliverimage "Velika priložnost, žal. Nimamo kaj. V ponedeljek je nova priložnost," je bil v prvem pogovoru za nacionalno televizijo vidno razočaran Zajc: "Verjetno je botrovala manjša napaka. Zmanjkalo mi je nekaj metrov. Nimam kaj. Danes sem zadovoljen s prvim skokom."

"Pri Timiju se je zgodila napaka na odskočnem pomolu. Želja je bila velika. Za medaljo je bilo treba narediti dva popolna skoka. Prva serija je bila odlična, druga malce slabše," se je Timijevih skokov za TV Slovenija dotaknil glavni trener Robert Hrgota, ki je bil sicer zadovoljen, da je imela Slovenija kar štiri predstavnike med najboljšo dvanajsterico.

Lindvik z izvrstnim skokom do zlata

Na koncu sta se Lindvik in Kobajaši udarila za zlato medaljo. S 140 metri je Norvežan za kar 15 točk prehitel Geigerja, premočan pa je bil tudi za zlatega Japonca s srednje skakalnice, ki je novo zlato izgubil za 3,3 točke. Marius Lindvik se veseli zlate medalje. Foto: Guliverimage

Čeprav je v slovenskem taboru nekaj grenkega priokusa, ker je bila medalja dosegljiva, so naredili trdno osnovo za ponedeljkovo ekipno tekmo. Kar štirje naši orli so bili med najboljšo dvanajsterico, in to vliva optimizem za morebitno novo odličje na moštveni preizkušnji, na kateri bo Slovenija v ožjem krogu favoritov za skok na zmagovalni oder.

Rezultati posamične tekme: Mesto Ime 1. serija 2. serija Točke 1 LINDVIK Marius 144.8 (2) 151.3 (1) 296.1 2 KOBAYASHI Ryoyu 147.0 (1) 145.8 (2) 292.8 3 GEIGER Karl 136.7 (6) 144.6 (3) 281.3 4 STOCH Kamil 140.3 (4) 136.9 (8) 277.2 5 EISENBICHLER Markus 135.2 (8) 140.5 (4) 275.7 6 ZAJC Timi 140.7 (3) 132.5 (14) 273.2 7 FETTNER Manuel 138.0 (5) 134.7 (12) 272.7 8 GRANERUD Halvor Egner 132.4 (9) 139.0 (5) 271.4 9 HOERL Jan 135.6 (7) 135.3 (11) 270.9 10 PREVC Peter 131.3 (12) 137.4 (7) 268.7 11 KOS Lovro 130.7 (13) 137.7 (6) 268.4 12 PREVC Cene 131.6 (10) 136.5 (9) 268.1

... Rezultati prve serije Mesto Ime Dolžina Točke 1 KOBAYASHI Ryoyu 142.0 147.0 2 LINDVIK Marius 140.5 144.8 3 ZAJC Timi 138.5 140.7 4 STOCH Kamil 137.5 140.3 5 FETTNER Manuel 138.5 138.0 6 GEIGER Karl 138.0 136.7 7 HOERL Jan 136.0 135.6 8 EISENBICHLER Markus 137.5 135.2 9 GRANERUD Halvor Egner 135.0 132.4 10 PREVC Cene 135.0 131.6 11 SCHMID Constantin 134.0 131.4 12 PREVC Peter 137.0 131.3 13 KOS Lovro 135.0 130.7 14 SADREEV Danil 134.0 130.2 15 ZYLA Piotr 134.0 129.7 ... ...

Slovenci so bili vroči v poskusni seriji

Poskusna serija je napovedala srdit boj za odličja, na koncu znajo odločati desetinke. Najbolje je z njo opravil olimpijski prvak s srednje skakalnice Rjoju Kobajaši, ki je bil s 136,5 metra najdaljši. 2,6 točke za njim je zaostal drugi Lovro Kos, 3,1 točke pa tretji Peter Prevc. Povsem blizu je bil peti Timi Zajc, za Kobajašijem je zaostal štiri točke. Prvih 15 skakalcev je ločilo zgolj devet točk, tudi tisti za prvo petnajsterico niso veliko zaostali. Najskromnejši od Slovencev je bil na 24. mestu Cene Prevc.