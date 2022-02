Nizozemkam štafetna preizkušnja na kratkih progah

Hitrostne drsalke Nizozemske so nove olimpijske prvakinje v štafetni preizkušnji na 3000 metrov na kratkih progah. Na olimpijski preizkušnji v Pekingu so si srebro pridrsale Korejke, bronaste so bile Kitajke.

V finalu A so Nizozemke Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Yara van Kerkhof in Rianne de Vries s časom 4:03,40 postavile tudi nov olimpijski rekord. Za Schultingovo je to že tretja medalja na igrah po zlatu na 1000 metrov in srebru na 500.

Na drugem mestu so ostale prvakinje s prejšnjih iger v domačem Pyeongchangu Korejke, ki so zaostale 22 stotink, domača zasedba Kitajske pa je dobila bronasto medaljo s 24 stotinkami zaostanka.

Finale B v tej disciplini so dobile Italijanke pred Poljakinjami, ekipi Rusije in ZDA pa po kazni tekme nista končali.