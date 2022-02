Severnjaški obračun za prvo mesto, znani bodo štirje četrtfinalisti

Na sporedu so še zadnji štirje obračuni predtekmovanja olimpijskega hokejskega turnirja za moške. Po teh bo jasno, katere štiri reprezentance so si že zagotovile četrtfinale in kdo se bo pomeril s kom za preostale štiri četrtfinalne vstopnice. V skupini C bosta za prvo mesto obračunali sosedi Finska in Švedska, za tretje pa Latvija in Slovaška. V skupini A bodo neporaženi Američani palice prekrižali z Nemci, Kanadčani pa z gostitelji.