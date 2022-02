"Že pri prvih vratih sem imel dober občutek in potem sem samo napadal do cilja," je po drugem mestu povedal Žan Kranjec, srebrni junak z olimpijskih iger v Pekingu.

Pred drugo vožnjo je bil malo bolj napet

Potem ko je Žan Kranjec dobil medaljo okrog vratu, je priznal, da je ta nekoliko težja, kot si je mislil. Nato je nekaj več povedal o svojih vožnjah.

"V prvi sem imel nekaj težav, nisem se najbolje počutil na smučeh, boril pa sem se ves čas. Pred drugo vožnjo sem bil malo napet, ali bom imel boljše občutke ali bo spet težek boj, bom dovolj hiter. Vedel sem, da imam do tretjega mesta kar nekaj zaostanka," je uvodoma za STA povedal Vodičan, ki je v drugi vožnji že pri prvih vratih imel dober občutek.

Foto: Guliverimage

Ni bilo lahko

Proga ni bila optimalna, a se je Kranjec ob tem zavedal, da so bile za vse iste razmere. O podlagi se ni pritoževal, medtem ko je za vidljivost povedal, da je bila v drugi vožnji boljša in se je dalo bolje smučati.

"Razdalje med vratci so bile zelo kratke, proga je bila zavita. S tem so hoteli podaljšati čas proge. Ni bilo lahko, ampak se je izšlo tako, kot sem si zaželel," je o razmerah še dodal Kranjec, ki je za zlato medaljo zaostal za vsega 19 stotink.

Predvsem si po izjemni drugi vožnji ni želel, da bi končal na četrtem ali petem mestu. Spomnimo, da je bil Kranjec pred štirimi leti v Pjongčangu četrti. A ko je spoznal, da je na stopničkah, je z njega padlo veliko breme.

Foto: Guliverimage

V tej sezoni mu ni šlo vse po načrtih, zadnjič je na stopničkah stal na ledeniku Rettenbach konec oktobra 2021. Pridejo težki trenutki in Žan se je zavedal, da je to del športa in da ne sme obupati.

"Moraš potegniti črto, da vidiš, kje so težave, kako bi jih lahko popravil. V takih trenutkih je vseeno dobro ostati miren, ne delati kakšne ekstremne panike. Vesel sem, da sem ostal vztrajen, da sem iskal napredke in kaj lahko popravim ter sem na najpomembnejši tekmi odsmučal tako, kot znam," je dejal.

"Še bolje bi bilo, če bi zmagal"

Na koncu ga je na olimpijski tekmi ugnal le to zimo prepričljivo najboljši smučar Odermatt. Tudi njegov nastop, ki je odločal o dobitniku zlate kolajne, je z nestrpnostjo spremljal.

"Medaljo sem v tistem trenutku že imel. Še bolje bi bilo, če bi zmagal, ampak na koncu drugo mesto, nisem se preveč obremenjeval. Na zadnjem vmesnem času sem vseeno mislil, da bo zaostal, ampak očitno je dovolj dobro odpeljal zaključek in me za malo prehitel," je še enkrat zaključek podoživel Kranjec, ki je nastopil z zdaj zanj zagotovo še bolj srečno številko 13.

Klemen Bergant Foto: Vid Ponikvar

"To je njegova kolajna"

Glavni trener Klemen Bergant je že po treningih januarja in po prihodu na Kitajsko vedel, da je njegov varovanec samozavesten in da dobro smuča. Vedel je, da bi Žana težko prehiteti, če smuča, kot zna. Danes je naredil eno tako vožnjo, na pravi dan, da je dobil medaljo z velikih tekem," je za STA povedal Bergant, ki je poudaril, da ima Kranjec za seboj težko obdobje.

​​​​​​​"Žan ima za sabo težko leto in pol. Vemo, kaj se lani dogajalo." Foto: Guliverimage "Žan ima za sabo težko leto in pol. Vemo, kaj se lani dogajalo. Tudi letos ni šlo vse po maslu. Hvala bogu smo v ekipi naredili nekatere spremembe. Tu na Kitajskem je bilo potem vprašanje, kako se bo njegova oprema obnašala na tem snegu. Žan od prvega dne ni imel težav. Prvi teden je deloval dobro, tako da teh vprašanj nismo imeli."

"Žan je vedel, da je dober, moraš pa to pokazati na tekmi. To, kar je naredil, je on naredil. To je njegova kolajna, ne moja, ne ekipna. Mi smo zraven, mu pomagamo, Žan pa je tisti, ki mora tekmovati. Takrat je sam, na progi je sam. Danes je svoj del naredil za oceno 10, tako, kot je treba," je sklenil Bergant.