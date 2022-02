Po nori vožnji srebrnega Kranjca dežujejo čestitke: To je tisti "lauf"

Verjetno jih ni bilo veliko, ki so verjeli, da bi se lahko Žan Kranjec z osmega mesta po prvi vožnji zavihtel na drugo mesto. In s sanjsko vožnjo je to našemu smučarju uspelo. Na koncu je moral priznati premoč le Švicarju Marcu Odermattu. Na tretje mesto se je uvrstil Francoz Mathieu Faivre.

To je prvo moško odličje v alpskem smučanju po Juretu Koširju in Lillehammerju leta 1994, drugo po prvem slovenskem medalistu na zimskih igrah in Juretu Franku leta 1984.

Chapeu @zan_kranjec , to je tisti “lauf”, ki si ga želi vsak smučar in ti si ga naredil, brezkompromisno… in naredil si ga SAM! Imaš moj poklon in iskrene čestitke, uživaj🙌🏻👏🏻🔥👑🇸🇮🥈🦁 @TeamSlovenia @RTV_Sport @TVSLOsport — Stefan Hadalin (@stefan_hadalin) February 13, 2022

Bravoooo @zan_kranjec 🥈 💪 Great result in very difficult conditions 👏 On to the next one 💥💥💥 pic.twitter.com/OSCN4E6KOh — Blaž Tomažin Bolcar (@bolcarius) December 5, 2020

Zan Kranjec (Slovenia) comes in 2nd to earn the #AlpineSkiing - men's giant slalom #Silver medal! This is his first Olympic medal as well!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @TeamSlovenia — Olympics (@Olympics) February 13, 2022