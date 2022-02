Alpski smučar Žan Kranjec je na zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem po izjemni finalni veleslalomski vožnji z osmega mesta napredoval do srebrne kolajne in slovenskemu smučanju priboril jubilejno deseto olimpijsko kolajno. 29-letnik je slovensko bero odličij na zimskih olimpijskih igrah povečal na število 27. To je prvo moško odličje v alpskem smučanju po Juretu Koširju in Lillehammerju leta 1994, drugo po prvem slovenskem medalistu na zimskih igrah in Juretu Franku leta 1984.

Po zlati skakalki na srednji skakalnici Urši Bogataj, bronasti Niki Križnar, zlati mešani ekipi (Bogataj, Križnar, Peter Prevc, Timi Zajc), bronasti deskarki Glorii Kotnik in srebrnem Timu Mastnaku se Slovenija veseli šestega olimpijskega odličja na letošnjih olimpijskih igrah. Okoli vratu ga je prejel Žan Kranjec.

S spektakularno finalno veleslalomsko vožnjo je z osmega mesta napredoval na drugo in po skoraj štirih desetletjih ponovil uspeh prvega slovenskega medalista na zimskih olimpijskih igrah Jureta Franka, ki je leta 1984 v Sarajevu postal olimpijski podprvak v veleslalomu.

Jubilejna kolajna za alpsko smučanje To je 27. slovenska kolajna na zimskih olimpijskih igrah, jubilejna deseta v alpskem smučanji, ki je na vrhu po disciplinah, z osmimi odličji sledijo smučarski skoki, s petimi deskanje ...

Prvo odličje v samostojni državi 1994, prvo zlato 2014

Prva olimpijska odličja so slovenski športniki v samostojni državi osvojil v Lillehammerju deset let pozneje, ko so bili Jure Košir, Katja Koren in Alenka Dovžan bronasti.

Prvega zimskega olimpijskega zlata se je Slovenija veselila leta 2014 v Sočiju, kjer je zgodovino pisala najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze. Korošica je postala olimpijska prvakinja v veleslalomu in smuku. Igre v Sočiju so bile za Slovenijo po številu odličij najuspešnejše, športniki so osemkrat stopili na zmagovalni oder. Po dve kolajni – srebro in bron – sta tam osvojila še smučarski skakalec Peter Prevc in deskar na snegu Žan Košir, po enkrat pa sta se na stopničke povzpeli tudi smučarska tekačica Vesna Fabjan in biatlonka Teja Gregorin, obe sta osvojili bronasto odličje.

Kolajne slovenskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah

