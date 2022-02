Pred štirimi leti je bil na olimpijskih igraj četrti. Foto: Reuters Še ne 30-letni Žan Kranjec med veleslalomsko elito nastopa od leta 2011, zadnjih pet sezon pa spada med najboljše na svetu. V prvi deseterici je končal 26-krat. Osemkrat je bil na stopničkah, dvakrat na najvišji. Pogosto mu je sreča obrnila hrbet in je končal na četrtem ali petem mestu. Tudi na velikih tekmovanjih. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih je bil peti in šesti, pred štirimi leti pa četrti na igrah v Južni Koreji. Bil je bronast na mladinskem svetovnem prvenstvo leta 2013. "Ne želim biti prvak v mladinski konkurenci, temveč v članski," je bil že takrat samozavesten in odločen. In samo na tak način prideš med najboljše na svetu.

Žan Kranjec na velikih tekmovanjih:



Olimpijske igre:

2. mesto, Peking 2022, veleslalom

4. mesto, Pjongčang 2018, veleslalom

23. mesto, Soči 2014, veleslalom



Svetovna prvenstva:

5. mesto, Are 2019, veleslalom

6. mesto, Cortina d'Ampezzo 2021, veleslalom

17. mesto, Are 2019, slalom

22. mesto, Schladming 2013, veleslalom

Foto: Reuters Zadnji dve sezoni zanj nista bili najlažji. Pa je obe izvrstno začel. Prejšnjo z drugim mestom v Santa Caterini. Nato pa se je moral soočiti z družinsko tragedijo. V delovni nesreči je umrl njegov oče in Žan se je za nekaj časa umaknil iz svetovnega pokala. V tej sezoni je v Söldnu osvojil tretje mesto, na zadnjih veleslalomih pa so se v njegove vožnje prikradle napake, dvomi, izgubil je suverenost. Ni bil več boljši kot deseti. Izgubil je celo status člana elitne sedmerice v veleslalomu, ki je bil njegov zadnje tri sezone. Med enomesečnim veleslalomskim premorom pred igrami se je razšel s serviserjem Lojzetom Debelakom. Pred sezono se je odločil za daljšo izvedbo smuči, kar se je obrestovalo na najpomembnejši tekmi. V Jangčingu se je v finalni vožnji odločil za drug par smuči kot v prvi vožnji in odpeljal tek kariere.

Še mesec nazaj je imel ob svojih vožnjah številne pomisleke. Foto: Guliver Image Od zadnjega veleslaloma v sezoni pa do srebrnega olimpijskega je minil mesec dni. Pa še odstopil je na tistem v Adelbodnu. Veleslalom je bil tudi njegova prva tekma v Jančingu. Psihološko je bil gotovo pod velikim pritiskom. Pa je dva dni pred tekmo vseeno odločno napovedal: "Zagotovo sem sposoben, da grem v boj, tudi za kolajno." In je to tudi uresničil. Prvič po Söldnu konec oktobra je odpeljal, kot zna. V finalu se je z osmega mesta prebil na stopničke, do srebrne kolajne. "Vedno sem sanjal o olimpijski kolajni. Nisem vedel, ali bo dosegljiva. Zdaj jo imam. Neverjetno," je v prvi izjavi po tekmi za TV Slovenija dejal Kranjec.

Žan Kranjec v prvi deseterici v svetovnem pokalu:



1. mesto, Adelboden 2020, veleslalom

1. mesto, Saalbach-Hinterglemm 2018, veleslalom

2. mesto, Santa Caterina 2020, veleslalom

3. mesto, Sölden 2021, veleslalom

3. mesto, Alta Badia 2019, veleslalom

3. mesto, Sölden 2019, veleslalom

3. mesto, Grandvalira Soldeu 2019, veleslalom

3. mesto, Alta Badia 2017, veleslalom

4. mesto, Beaver Creek 2019, veleslalom

4. mesto, Alta Badia 2016, veleslalom

4. mesto, Sölden 2016, veleslalom

5. mesto, Chamonix 2020, paralelni veleslalom

5. mesto, Garmisch-Partenkircen, veleslalom

5. mesto, Bansko 2019, veleslalom

5. mesto, Adelboden 2019, veleslalom

5. mesto, Aare 2018, veleslalom

5. mesto, Kranjska Gora 2018, veleslalom

5. mesto, Adelboden 2018, veleslalom

6. mesto, Bansko 2021, veleslalom

7. mesto, Sölden 2020, veleslalom

7. mesto, Val d'Isere 2017, veleslalom

9. mesto, Alta Badia 2020, veleslalom

9. mesto, Niiagata Yuzawa Naeba 2020, veleslalom

9. mesto, Kranjska Gora 2019, veleslalom

9. mesto, Alta Badia 2018, veleslalom

9. mesto, Val d'Isere 2018, veleslalom