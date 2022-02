Za komentar Žanovega uspeha smo poklicali Jureta Koširja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Pred začetkom olimpijskih iger v Pekingu smo klepetali z Juretom Koširjem in dejal nam je, da lahko prav Žan Kranjec konča kar 28-letno slovensko sušo na olimpijskih igrah. Kar se tiče kolajn v moški konkurenci. In 29-letniku je to nedeljo res uspelo. "Ogromen uspeh. Zelo sem vesel. Iz srca mu čestitam. Zaslužil si je to odličje," je pogovor za Sportal začel bronasti iz Lillehammerja 1994, ki si je finalno vožnjo ogledal z zamikom, saj je po prvi zaspal. Ob prvem klicu smo mu skoraj izdali razplet tekme. "Ni naključje, da je osvojil kolajno. Že nekaj let je med najboljšimi na svetu. Nekaj časa je bil v najožjem vrhu, zadnje leto je bil med prvimi desetimi. Večkrat je že dokazal, da je odličen veleslalomist. Ima zelo dobro tehniko. Odlikuje ga velika fizična moč. To je uspel izkoristiti, saj je bila res težka proga. Ta tekma je bila zelo težka. Predstavljam si, kako so se počutili tekmovalci na progi: slaba vidljivost, neravna podlaga, valovi. Ampak drugi tek je odpeljal res fenomenalno in bil z naskokom najboljši od vseh. Zlata mu je z nekaj napakami splava v prvi vožnji." Premagal ga je samo najboljši veleslalomist zime Švicar Marco Odermatt.

Žan Košir in njegovo nepopisno veselje v Jančingu. Foto: Reuters

"Osmo mesto ti omogoča napadalen nastop"

Tudi Košir je do olimpijske kolajne prišel po osmem mestu v prvi vožnji. Foto: Guliver Image Prvih pet je bilo po prvi vožnji v razmaku vsega 19 stotink, Kranjec je na osmem mestu zaostajal 78 stotink. Zaradi dokaj kratkega veleslaloma, skupaj v obeh vožnjah le dve minuti in devet sekund, je bil izziv za Žana, da pridobi nekaj mest, še toliko večji. "Zato po prvem teku nisem bil prepričan, da bo lahko nadoknadil zaostanek. V finalu pa so nekateri delali začetniške napake. Brennsteiner je naredil začetniško napako, De Aliprandini je zajel vrata. Res je bila težka tekma. Potrebno je bilo pokazati tehnično znanje in pogum," nam je razlagal Košir, ki je tudi sam do olimpijske kolajne prišel iz osmega mesta po prvi vožnji. Je imel pa takrat Avstrijec Thomas Stangassinger mnogo višjo prednost. "Na nek način je to dobro izhodišče. Če si pred igrami ciljal na medaljo, si potem razbremenjen, saj ti osmo mesto omogoča napadalen nastop. Jaz sem imel takrat v glavi: samo na polno in naredi nemogoče. Kdaj torej sploh ni slabo, če nisi med prvimi po prvi vožnji. Mogoče je celo lažje, kot če si vodilni po prvem teku."

"V Sloveniji je še možno ustvariti vrhunske smučarje"

Foto: Reuters Nekoč je bila Slovenija velesila v tehničnih disciplinah, od Koširja in Mitje Kunca v 90-ih letih, do Aleša Gorze in Mitje Dragšiča na začetku tega stoletja. V zadnjih desetletju pa je bil Kranjec edini Slovenec v prvi trideseterici štartne liste veleslaloma (na začetku te sezone se je vanjo prebil Štefan Hadalin, a nato predčasno končal sezono). To srebro bi moralo slovenskemu moškemu smučanju dati nov zagon. "Pomeni veliko. Kolajna bo navdušila marsikoga mladega, da se odloči za alpsko smučanje ali pa kakšnega, ki že trenira, da bo še trše treniral, še bolj zagnano. Zdaj vidimo, da je v Sloveniji še vedno možno ustvariti vrhunske alpske smučarje. Imamo jih, imamo talent, a to je potrebno negovati," zaključuje Košir. Iz tega vidika je dobra novica prišla že pred dnevi, ko je Smučarska zveza Slovenije podpisala dogovor, da bodo imeli slovenski smučarji in mladi talenti svoj poligon za trening na smučišču Stari vrh. Doslej ga niso imeli in so lahko trenirali le od sedmih do devetih zjutraj v Kranjski Gori.