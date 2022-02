Če bi bil še živ Žanov oče: "Zabava ne bi bila tako majhna, bilo bi noro!" #video

Slovenija se veseli šeste kolajne na igrah v Pekingu, najbolj veselo je v Bukovici pri Vodicah. "Ne, da smo jo pričakovali, želeli smo si jo in smo vedeli, da je to sposoben narediti," je v zanosu pripovedovala Rebeka Kranjec, mama Žana Kranjca.

Harmonika in slovenske zastave na vrtu družine Kranjec v Bukovici pri Vodicah. Foto: Matej Podgoršek V Bukovici pri Vodicah se je na vrtu družine Kranjec zbralo več kot 100 ljudi, vaščanov in družinskih prijateljev. Z največjim nasmeškom mama Žana Kranjca. Igrala je harmonika, plapolale so slovenske zastave, pivo je teklo v potokih. Slavili so prvo Kranjčevo kolajno na velikih tekmovanjih. "Ne dojemamo še. Jutri si bom morala njegovo vožnjo še enkrat v miru pogledati," je v pogovoru za Planet TV dejala Rebeka Kranjec. "Na Kitajskem je postal bolj samozavesten. Ko sva se pogovarjala, se mi je zdelo, da je drugačen, kot ko je šel. Toliko je že star, da ve, kaj je treba narediti."

"Z vsakim neuspehom ti uspeh pomeni še toliko več. Če se ti v življenju dogajajo same pozitivne stvari, to ni toliko vredno, kot če po slabih izkušnjah doživiš nekaj tako lepega." Kako ponosen bi bil šele Žanov oče Janez Kranjec, ki je pred dobrim letom umrl v tragični delovni nesreči. Pravijo, da bi na njegov račun pili vsaj še tri dni. "Mislim, da zabava ne bi bila tako majhna, kot je zdaj. Bi bilo noro!" v smehu zaključuje Rebeka Kranjec.

V Velenju še en sprejem za Glorio Kotnik

Preostali slovenski dobitniki kolajn še kar slavijo. "Šele zdaj se zavedam, kaj sem zares dosegla," so bile besede Glorie Kotnik ob pogledu na množico podpornikov, ki so se v nedeljo dopoldne zbrali v Velenju. Vzdušje je bilo navijaško, v pravem pomenu te besede: slišali so se vzkliki, plapolale so zelene zastavice, pa tudi solz sreče spet ni manjkalo.