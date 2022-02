Nad olimpijskimi igrami bo padel zastor, Slovenci obstali v četrtfinalu

Zadnji tekmovalni dan zimskih olimpijskih iger v Pekingu so organizatorji izpeljali mešano ekipno tekmo alpskih smučarjev na progi v Jančingu, ki je v soboto odpadla zaradi močnega vetra. Na paralelnem veleslalomu so nastopili Andreja Slokar, Ana Bucik, Miha Hrobat, Žan Kranjec in Tina Robnik ter obstali v četrtfinalu, v katerem jih je izločila Avstrija.

Ob tem se bosta ob 4. uri na progo v najdaljši ženski preizkušnji na 30 kilometrov podali še zadnji dve slovenski športnici - smučarski tekačici Anita Klemenčič in Neža Žerjav, ki ju nato čaka še udeležba na zaključni slovesnosti ob zaprtju olimpijskih iger.

Zaključna slovesnost ob 13. uri

Organizatorji bodo podelili še zadnjih pet kompletov medalj. Ob alpskem smučanju in smučarskem teku bodo za odličja tekmovali še v bobu štirisedu, na sporedu bo tudi ženski finale v curlingu med Japonsko in Veliko Britanijo, vrhunec dneva pa bo finale moškega hokejskega turnirja malo po peti uri zjutraj, v katerem se bosta za zlato medaljo udarili ekipi Finske in Ruskega olimpijskega komiteja.

Točno ob 13. uri po slovenskem času se bo v kitajski prestolnici začela zaključna slovesnost ob koncu tokratnih olimpijskih iger, na kateri bo slovensko zastavo nosila smučarska tekačica Anita Klemenčič. Med ostalimi dogodki velja omeniti tudi tradicionalno revijo najboljših umetnostnih drsalcev in drsalk, ki se bo začela ob peti uri zjutraj.