Nemškemu pilotu uspelo kot prvemu v zgodovini

Nemci so olimpijski prvaki v bobu štirisedu. Francesco Friedrich je postal prvi pilot v zgodovini olimpijskih iger, ki mu je uspelo ubraniti dvojček s prejšnjih iger . Foto: Guliverimage

Skupno je Nemčija po dosežku Friedricha osvojila še svojo deveto zlato kolajno z desetih tekem v pekinškem dirkaškem centru Yanqing.

Friedrich in njegovi moštveni kolegi Thorsten Margis, Candy Bauer in Alexander Schüller so slavili zmago le nekaj dni za tem, ko je Friedrich skupaj z Margisom osvojil naslov prvaka v dvosedu.

Nemčija je osvojila zlate kolajne na vseh sankaških in skeletonskih tekmah, v bobu pa je zmagala na treh od štirih tekem. Foto: Guliverimage

Tako kot že v dvosedu je tudi v štirisedu srebro osvojil še en nemški dirkač Johannes Lochner s svojo posadko, ki je za rojakom zaostal za 37 sekund, bron so osvojili Kanadčani s pilotom Justinom Krippsom. Slednji je preprečil popoln nemški izplen, saj je za šest desetink sekunde ugnal Christopha Haferja na četrtem mestu.

