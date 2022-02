Po 20 letih na olimpijskem prestolu znova Britanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reprezentanca Velike Britanije je velika zmagovalka ženskega olimpijskega turnirja v curlingu. V finalu je z 10:3 premagala Japonsko, kar je prvo žensko olimpijsko zlato v curlingu za to državo po Salt Lake Cityju 2002. Bron so že v soboto osvojile Švedinje.

Pred 20 leti je Veliko Britanijo do končnega uspeha in presenetljive končne zmage vodila Rhona Martin, tokrat pa je bila prvo ime Britank Eve Muirhead, za katero je bil to četrti olimpijski nastop.

Ob sebi je v ekipi imela še tri olimpijske debitantke: Vicky Wright, Jennifer Dodds in Hailey Duff. To je tretje olimpijsko odličje za to reprezentanco, poleg tega je bila leta 2014 v Sočiju bronasta, kar pomeni, da ima Muirheadova zdaj dve olimpijski odličji.

Za Japonsko, za katero je to prva medalja v curlingu, so tekmovale Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki in Yurika Yoshida.

Bronasto odličje so že v soboto osvojile olimpijske prvakinje izpred štirih let. Švedska reprezentanca je za šesto kolajno na zimskih olimpijskih igrah v obračunu za bron v Pekingu premagala Švico z 9:7.

Britanci so tako na letošnjih igrah osvojili dve odličji, potem ko so moški igralci curlingu v soboto izgubili v finalu in se morali zadovoljiti s srebrom.