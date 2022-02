Švedi do premiernega olimpijskega naslova v curlingu

Švedi so v podaljšku premagali Britance in se razveselili premiernega zlata.

Švedi so v podaljšku premagali Britance in se razveselili premiernega zlata. Foto: Guliverimage

Švedski igralci curlinga so na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu s 5:4 premagali Britance in tako osvojili prvo zlato olimpijsko medaljo doslej. Bronasto medaljo so si že v petek zagotovili Kanadčani.

Naslov olimpijskega prvaka so v Pekingu branili Američani, ki pa so v petek z rezultatom 8:5 izgubili z reprezentanco Kanade in tako zasedli četrto mesto. Pred štirimi leti v Pyengchangu je ekipa ZDA do zlata prišla z zmago nad Švedi. Ti so lani osvojili tretji naslov svetovnih prvakov zapored.

Švedski igralci curlinga so bili na olimpijskih igrah leta 2010 četrti, leta 2014 tretji in leta 2018 drugi. Tokrat so po podaljšku, v enajstem krogu, premagali Veliko Britanijo - državo, v kateri se je curling rodil v 16. stoletju.

Foto: Guliverimage

Britanska ekipa je na začetku tekme povedla z 1:0, toda Švedi so hitro odgovorili in si priborili prednost s 3:1. Britanci so uspeli izid izenačiti na 3:3 in nato znova na 4:4 v desetem krogu, nakar je bil potreben še dodatni krog, v katerem so bili boljši Skandinavci.

Tekma se je danes začela s 45-minutno zamudo, da si jo je lahko ogledalo več televizijskih gledalcev na Švedskem in v Veliki Britaniji.

Na odru za zmagovalce še Velika Britanija in Kanada. Foto: Guliverimage

V ženski konkurenci je danes na sporedu tekma za tretje mesto med ekipama Švice in Švedske, za zlato olimpijsko medaljo pa se bodo v nedeljo pomerile igralke curlinga iz Velike Britanije in Japonske.