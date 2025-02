Kako realno je, da Slovenija v curlingu dočaka svoj olimpijski krst?

Čez natanko leto dni se bodo v Cortini in Milanu v Italiji začele 25. zimske olimpijske igre. Na programu je 16 športnih panog, na novo je v program umeščeno tudi turno smučanje, med disciplinami pa je tudi curling, atraktivna disciplina ekipne igre na ledu, v kateri Slovenija še ni imela olimpijskega predstavnika. Preverili smo, kakšen je trenutni položaj curlinga v Sloveniji, kakšni so pogoji za trening in ali je sploh realno pričakovati, da bi slovenski igralci curlinga kdaj dočakali olimpijski krst.

Na zimske olimpijske igre se v panogi curling uvrsti samo deset najboljših reprezentanc v moški in ženski kategoriji ter kategoriji mešanih dvojic. Kako realno je, da bi bili med olimpijci kdaj tudi slovenski igralci curlinga?

Nina Kremžar in Nadja Pipan na evropskem prvenstvu skupine B v Ostersundu 2024 Foto: Svetovna curling zveza/ World curling

"Zavedati se moramo, da so igralci curlinga v nekaterih najrazvitejših državah, kot so Škotska, Švedska, Švica in Kanada, profesionalni igralci. V Kanadi več kot dva milijona ljudi aktivno igra curling, v Švici pa imajo več kot 50 namenskih dvoran le za curling. S takimi državami se za zdaj še ne moremo primerjati, zato je trenutno uvrstitev Slovenije na olimpijske igre nerealno pričakovati," pojasnjujeta Maruša Gorišek in Miha Frece s Curling zveze Slovenije, a hkrati dodajata, da v zadnjih desetletjih kaže, da se večji finančni vložek v ekipe ob dobrih pogojih treninga lahko hitro obrestuje.

Bor Zelinka v mešanih dvojicah Foto: Svetovna curling zveza/ World curling

"Tako smo lahko na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu med mešanimi dvojicami opazovali ekipi Češke in Avstralije, trenutno pa je tudi ekipa Estonije na vrhu svetovne lestvice. Ne nazadnje sta tudi dobitnika zlate medalje z zadnjih olimpijskih iger Italijana, kar je bilo kar veliko presenečenje, na zadnjem evropskem prvenstvu pa je na primer slavila mlada ekipa iz Nemčije. Videti je, da je še prostor za preboj slovenskih reprezentanc, a le ob velikih finančnih vložkih in vsaj delni profesionalizaciji športa."

Foto: Aleš Fevžer

Kaj je curling?



Curling je ekipna igra na ledu, ki jo igrata dve ekipi s po štirimi igralci. Curlinga se je oprijel vzdevek šah na ledu, kar nam pove, da gre za šport, pri katerem sta taktika in strategija izjemnega pomena. Ekipe tako kot pri šahu razmišljajo nekaj potez vnaprej, zlasti ko se odločajo, kam na igrišču postaviti kamen.



Foto: Urban Urbanc/Sportida



Curling je zelo dostopen šport. Rekreativno ga lahko igra kdorkoli, od otrok do starejših, medtem ko na visoki tekmovalni ravni zahteva zelo dobro fizično pripravljenost. Primer: na evropskem ali svetovnem prvenstvu lahko igralci pometajo tudi 60 kamnov več kot 30 metrov. Če v razmislek vzamemo podatek, da samo eno pometanje kamna najboljšim "pometačem" dvigne utrip podobno kot 60 metrov šprinta, to kmalu ni več preprost šport.

Za igro curlinga potrebujemo posebne čevlje, ki imajo na eni nogi drseč teflon, na drugi pa nedrsečo gumo, posebno metlo in kamne. Kamni so vedno last curling kluba, igralec mora poskrbeti le za svojo metlo in čevlje. Začetniki si to opremo lahko tudi izposodijo od slovenskih curling klubov.

V Sloveniji 200 registriranih igralcev curlinga

V Sloveniji imamo trenutno več kot 200 registriranih športnikov, ki delujejo v klubih po vsej Sloveniji. V prvi in drugi slovenski ligi nastopa 20 ekip, regionalna liga se igra na Jesenicah in v Velenju.

V ženski kategoriji je Slovenija uvrščena na 21. mesto svetovne lestvice (med 49 državami) in je že več let v drugi jakostni skupini Evrope, v kategoriji mešanih moštev pa se je reprezentanca že dvakrat uvrstila v zaključne boje svetovnega prvenstva. "Pri tem smo pogosto boljši od držav, kjer imajo veliko boljše pogoje za trening in stabilno financiranje reprezentanc," poudarjata sogovornika. "Ko igralcem curlinga iz tujine povemo, v kakšnih razmerah potekajo naši treningi in da so ti omejeni na en termin v tednu (v drugih terminih se na primer igra rekreativni hokej), je večina zgrožena in polna občudovanja naših mednarodnih uvrstitev," pravita Frece in Gorišek. Za stopničko višje je nujno zagotoviti ustrezno ledeno površino v Sloveniji, poudarjata.

Slovenska reprezentanca pred kvalifikacijskim turnirjem Erzurum 2021 Foto: Svetovna curling zveza/ World curling

"V Sloveniji, in to ne glede na to, da gre za olimpijski šport, še vedno nimamo dvorane za curling, ki bi omogočala tekmovalne pogoje," opozarjata sogovornika. "Že dve stezi v povsem preprostem kompleksu ob hokejski dvorani, ki bi bili namenjeni le curlingu, bi popolnoma spremenili možnosti naših ekip na mednarodni ravni," sta prepričana.

V Sloveniji nimamo dvorane za curling, brez tega pa ...

V Sloveniji igralci curlinga trenirajo v hokejskih dvoranah, kjer so termini treningov večinoma manj primerni, predvsem za delo z mladimi (treningi v Ljubljani so npr. ob ponedeljkih zvečer in ob nedeljah zjutraj). "Zaradi tega je izjemno težko razvijati šport tam, kjer je to najpomembnejše za njegovo rast – med mladimi," poudarjata Maruša Gorišek in Miha Frece.

Zakaj hokejski led ni primeren za tekmovalno igro curlinga? "Če se pošalimo, je igranje curlinga na hokejskem ledu podobno igranju nogometa na barju z lubenico namesto žoge," slikovito opisujeta sogovornika.

Dvorana za curling na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 Foto: Reuters

Preobrazba hokejske površine v tekmovalno curling ploskev zahteva najmanj teden dni priprave, kar si v Sloveniji lahko privoščimo le enkrat letno, pa še to ob koncu hokejske sezone, ko organizirajo državno prvenstvo, medtem ko morajo izborna tekmovanja za reprezentance in večino treningov reprezentantov opraviti v tujini. "Najbližje je to v Clautu v Italiji, približno tri ure od Ljubljane, ali pa v Kitzbühelu v Avstriji. Vsakdo ve, da gostovanje v tujini pomeni visoke stroške."

Za odmevnejše rezultate slovenskih igralcev curlinga bi bilo treba zagotoviti tudi finančno stabilnost reprezentanc, kar bi omogočalo tudi investicijo v dobre, mednarodne trenerje ter večjo pojavnost slovenskih ekip na mednarodnih turnirjih. Na zvezi si želijo tudi več prostora v medijih. "Izkušnje iz tujine kažejo, da je za gledalce curling eden izmed najzanimivejših olimpijskih športov," poudarjata Gorišek in Frece.