Predzadnji dan iger, Slovenci ostali brez možnosti za kolajno

15. dan zimskih olimpijskih iger v Pekingu bi se morali na progo v Jančingu še zadnjič podati slovenski alpski smučarji. Na paralelnem veleslalomu mešanih ekip: Andreja Slokar, Miha Hrobat, Žan Kranjec in Tina Robnik. A je tekmo odpihnil veter.

Pester predzadnji dan

Organizatorji bodo v soboto podelili sedem popolnih kompletov medalj, ob tem pa še zlata odličja v moškem ekipnem curlingu, za katerega se bosta pomerila Švedska in Velika Britanija), ter bronaste medalje v ženskem ekipnem curlingu in na moškem hokejskem turnirju, za katerega se bodo potegovali Slovaki in poraženci drugega današnjega polfinalnega dvoboja med Švedsko in Ruskim olimpijskim komitejem.

Za olimpijski naslov se bodo na prestižni 50-kilometrski tekmi borili smučarji tekači, medalje bodo delili tudi v ženskem bobu dvosedu, športne pare v umetnostnem drsanju pa čaka še odločilni prosti program.