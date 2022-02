Kljub rezerviranim letom domov paralelna tekma v nedeljo

Organizatorji tekmovanj v alpskem smučanju na olimpijskih igrah so sporočili, da bodo mešano paralelno tekmo izvedli zadnji dan iger ob 2. uri po slovenskem času. Tudi za nedeljo vremenska napoved sicer predvideva precej vetra. Vodstvo tekmovanja, Mednarodna smučarska zveza (FIS) in predstavniki ekip so na sestanku po odpovedi sklenili dogovor, da bodo tekmo kljub številnim rezerviranim letom prestavili na nedeljo. Tudi Slovenci so imeli let za v domovino predviden za nedeljo.

Po pisanju italijanske Gazzette dello Sport so se nekatere ekipe nagibale k odpovedi tekmovanja, avstrijska tiskovna agencija APA pa je poročala, da je njihova reprezentanca pripravljena nastopiti tudi v nedeljo, saj v domovino odletijo v ponedeljek. "Za to, da bi zaradi logističnih preglavic odpovedali olimpijsko preizkušnjo, enostavno nimam posluha," je pred sestankom dejal avstrijski trener Christian Mitter.

Foto: Reuters Na mešani paralelni tekmi bi moralo nastopilo 15 reprezentanc. V osmini finala je prosta avstrijska četverica, ki jo v četrtini čaka zmagovalec dvoboja med Slovenijo in Kanado. Za Slovenijo bi smučali srebrni veleslalomist Žan Kranjec, Miha Hrobat, Tina Robnik in Andreja Slokar. Ana Bucik je v vlogi rezerve.

"Kot veste, imam paralelne tekme res rada. Malo je sicer drugačna ekipna tekma kot posamična, a se tekme zelo veselim. Zdaj imam deset dni za pripravo," je po osvojenem petem mestu na olimpijskem ženskem slalomu dejala 24-letna Ajdovka.

V vsakem krogu štejejo dobljene borbe. Dva tekmovalca bosta smučala hkrati, drug ob drugem, na dveh enakih progah v medsebojni tekmi, pri čemer bo vsak zmagovalec tega dvoboja ekipi osvojil točko. Če bo po štirih vožnjah izid 2:2, zmaga ekipa z najboljšim skupnim časom.

Na posamični paralelni tekmi je v začetku sezone zmagala Andreja Slokar. Osmi pa je bil v Lechu Štefan Hadalin. Slednji je predčasno končal olimpijsko sezono, tako da ga ni v Pekingu. Z njim bi Slovenija dejansko sodila v najožji krog favorit za kolajno. A paralelne tekme so vselej nepredvidljive, tako da je mogoče še čisto vse.