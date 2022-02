Dan premora za Slovence, Kitajka že do tretjega odličja

Danes v Pekingu nismo videli nobenega slovenskega nastopa. Biatlonec Jakov Fak si je sicer zagotovil uvrstitev na tekmo s skupinskim startom na 15 kilometrov, a se je v sredo odločil, da konča nastope na igrah. Preizkušnjo je sicer dobil norveški as Johannes Thingnes Boe.

Skupaj so danes podelili pet kompletov medalj in bronasto odličje na moškem turnirju v curlingu. Ob moškem biatlonu na 15 kilometrov so se za odličja potegovale tudi biatlonke v preizkušnji s skupinskim startom na 12,5 kilometra. Dekleta bi se sicer prvotno morala v tej preizkušnji meriti v soboto, a so organizatorji tekmo zaradi napovedanih nizkih temperatur in močnejšega vetra prestavili na petek na 8. uro. Pri smučarkah prostega sloga v snežnem žlebu je zmagala Kitajka Eileen Gu, ki je osvojila tretje odličje, medtem so se njihovi moški kolegi merili v krosu. Hitrostni drsalci so se pomerili na 1000 metrov, zmagal je Nizozemec Thomas Krol.

Zadnja stopnička pred finalom čaka tudi hokejiste. Prvi finalist je Finska, ki je z 2:0 premagala Slovake. V drugem polfinalu se bodo pomerili ruski in švedski hokejisti.