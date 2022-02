Hokejisti Slovaške in Švedske se bodo ob 14.10 pomerili za bronasto olimpijsko odličje. Medtem ko so Skandinavci vajeni olimpijskih kolajn, je Slovaki od samostojnosti še niso osvojili. Jo bodo danes? V velikem finalu (nedelja ob 5.10) bodo obračunali branilci naslova Rusi in Finci.

Na moškem hokejskem turnirju v Pekingu sta ostali le še dve tekmi za odličja. Komu bo pripadla tekma za bron, ki "si je ne želi nihče", saj v polfinalu vsi ciljajo na finale, bo jasno danes nekaj po 16. uri. Za tolažilno nagrado se bosta pomerili Slovaška in Švedska.

Slovaki so v četrtfinalu po izvajanju kazenskih strelov izločili Američane, v polfinalu pa z 0:2 izgubili s finalisti Finci. Švedi so se za polfinalno vstopnico pomerili s Kanadčani in po zmagi z 2:0 končali njihove olimpijske nastope na Kitajskem. V polfinalu so se zoperstavili branilcem naslova iz Rusije, jim dobro parirali, a po loteriji kazenskih strelov razočarani ostali brez tako želenega obračuna za olimpijski naslov.

Slovaki so se po samostojnosti za olimpijsko odličje borili le enkrat, in sicer leta 2010 v Vancouvru, a končali na nehvaležnem četrtem mestu. V tekmi za tretje mesto so jih takrat premagali Finci. Se bodo danes veselili premierne kolajne na tekmovanju petih krogov?

Favorizirani Skandinavci so na olimpijskih igrah devetkrat stali na odru za zmagovalce, najbolj veselo je bilo leta 1994 in 2006, ko so bili prvaki, imajo pa še tri srebrna in štiri bronasta odličja.

To ne bo prva tekma reprezentanc na teh olimpijskih igrah, palice sta prekrižali že v predtekmovanju, s 4:1 so takrat zmagali Švedi.

Bo Jukka Jalonen Fince vodil do prvega naslova olimpijskih prvakov ... Foto: Guliverimage

Se bodo Finci veselili prvega zlata ali bodo Rusi ubranili naslov?

Zadnje hokejsko dejanje bo na sporedu v nedeljo ob 5.10 po slovenskem času. Takrat se bosta za zlato pomerili branilka naslova Rusija in Finska. Zbornaja komanda je v četrtfinalu izločila debitantko Dansko, v polfinalu pa po loteriji razžalostila Švede. Finci so bili v četrtfinalu s 5:1 boljši od Švicarjev, v polfinalu pa še od Slovakov.

Finci imajo z olimpijskih iger šest kolajn, a še nikoli niso bili olimpijski prvaki. Dvakrat so se morali zadovoljiti s srebrom, leta 1988 je po starem sistemu tekmovanje pred njimi končala Sovjetska zveza, leta 2006 pa so jih v finalu v Torinu premagali Švedi.

... ali pa bodo hokejisti iz Rusije, ki jih tokrat vodi Aleksej Žamnov, ubranili naslov? Foto: Guliverimage

Rusi so po razpadu Sovjetske zveze osvojili tri olimpijska odličja, zlato v Pjongčangu (2018), srebro v Naganu (1998) in bron v Salt Lake Cityju (2002).