Zadnja vožnja olimpijca, ki je v Koreji pred smrtjo rešil 90 psov #video

Ameriško-britanski smučar prostega sloga Gus Kenworthy je namreč svojo prepoznavnost izkoristil, da bi pomagal drugim. Bodisi z razkritjem svoje istospolne usmerjenosti ali opozarjanjem na problematiko potepuških psov in psov, ki so vzrejeni za zakol.

Med obiskom pasje farme v Južni Koreji, kjer pse gojijo za zakol. Foto: Guliverimage

Istospolno usmerjenost razkril z razlogom

Kenworthy je svojo spolno usmerjenost razkril oktobra 2015 v pogovoru za revijo ESPN. Kot je pozneje pojasnil, se je za ta korak odločil, ker je to vprašanje želel razčistiti na svoj način enkrat za vselej, s tem pa, kot je dejal, "pomagati mladim, ki so se znašli v podobni situaciji, kot se je sam."

V reviji Rolling Stone so zapisali, da gre za prvega zvezdnika športov prostega sloga, ki je javno razkril, da je gej, spletna stran OutSports pa ocenjuje, da je na olimpijskih igrah v Pekingu že več kot 30 olimpijcev iz skupnosti LGBTQ.

Iz olimpijskih iger v Sočiju se je vrnil z dvema kužkoma, ki ju je rešil z ulice. Foto: Guliverimage

Na olimpijskih igrah v Sočiju posvojila potepuška psa

Pomemben korak je storil tudi s posvojitvijo potepuških psov v Sočiju, kjer so leta 2014 gostili zimske olimpijske igre.

Ko je njegov takratni partner Robin Macdonald na ulici Sočija zagledal (in fotografiral) družino potepuških psov – samico in njene štiri mladičke, sta s Kenworthyjem nemudoma skovala načrt, da jih rešita bede. Macdonald je še dodaten mesec dni ostal v Rusiji, da bi uredil vse nujno za njihovo rešitev. Dva od njih je posvojil in pripeljal v ZDA, par pa je s tem dejanjem opozoril na problematiko potepuških psov, ki se je v času olimpijskih iger v Rusiji še povečala.

Poljub pred kamerami

Od novembra 2015 do julija 2019 je Kenworthy prijateljeval z ameriškim režiserjem in TV osebnostjo Matthewom Wilkasom, ki je odigral pomembno vlogo v življenju olimpijca, ki ga predstavljamo v današnji olimpijski zgodbi.

Poljub pred kamerami na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Foto: Instagram

Ko sta se leta 2018 na olimpijskih igrah v Pjongčangu pred kvalifikacijsko vožnjo v slopestylu pojubila, sta to storila med televizijskim prenosom. Omenjeni poljub je postal eden ključnih trenutkov v prepoznavnosti in vidnosti športnikov iz skupnosti LGTB.

Šok ob obisku pasje farme

Ogromno pozornosti pa je bila deležna še ena poteza Kenworthyja na istih olimpijskih igrah. Ko sta s partnerjem obiskala eno od 17 tisoč farm, kjer pse gojijo za zakol, ju je to šokiralo.

Kenworthy je z objavo na Instagramu, kjer ima več kot milijon sledilcev, opozoril, da je v Koreji več kot 2.5 milijona psov vzgojenih za zakol, pred smrtjo pa živijo v grozljivo slabih pogojih.

Med obiskom pasje farme:

Enega od psov sta z Mattom posvojila (zaradi težav s srcem je nekaj mesecev pozneje poginil), kar 90 pa so jih s pomočjo mednarodne dobrodelne organizacije prepeljali v Kanado in ZDA, kjer so jim našli posvojitelje.

Od leta 2019 po britansko zastavo

Kenworthy je sicer Američan, a je zaradi lažje uvrstitve na letošnje olimpijske igre tokrat nastopal pod britansko zastavo. Rojen je v namreč Veliki Britaniji, v kraju Chelmsford v Essexu. Njegova mama je Britanka, oče je Američan.

Zadnjo tekmo kariere je posvetil mami:

Hvala, mama

In prav mami je posvetil svoj zadnji olimpijski nastop, je razkril v pogovoru za Eurosport.

"Z mamo sva se skupaj učila smučati. Jaz sem imel tri leta, ona pa 41. Spomnim se, da mi je prepevala med vožnjo z žičnico in me pestovala, ko sem med vožnjo zaspal," je pripovedoval pod vtisi današnjega dne.

"Čutim, da bom večen dolžnik temu športu. Hvaležen sem, da se bil lahko del tega in da sem imel priložnost nastopiti na treh olimpijskih igrah," se je poslovil 30-letni olimpijec, ki s svojo zgodbo presega športne okvirje.

Foto: Guliverimage

Mednarodnemu olimpijskemu komiteju očita pohlep



Čeprav je Kenworthy napovedal, da javno, vsaj v času bivanja na Kitajskem, ne bo kritiziral tamkajšnjih oblasti, si je danes vendarle premislil. Opozoril je na kršitve človekovih pravic v tej azijski državi, tudi glede odnosa do skupnosti LGTB, Mednarodnemu olimpijskemu komiteju (MOK), ki je za izvedbo iger izbralo Kitajsko, pa obtožil pohlepa. Izjavil je, da si želi, da bi MOK bolj aktivno pristopal k pomoči marginaliziranim skupnostim. "Olimpijske igre potekajo na velikem odru in imajo ogromno publiko, zato obstaja priložnost za ustvarjanje pozitivnih sprememb in MOK bi bil lahko tisti, ki pomaga narekovati to spremembo s prizadevanjem za določena vprašanja," je poudaril in dodal, da to ne pomeni, da ne mara olimpijskih iger, ravno nasprotno, pohvalil je izvedbo iger v Pekingu, a vseeno meni, da bi se ji dalo izkoristiti še mnogo bolj kot zdaj.

Slovo z grdim padcem

Gus Kenworthy kariero tako zaključuje pri eni olimpijski medalji, srebru iz Sočija, kjer je bil drugi v smučanju po objektih. Pred štirimi leti je bil v Pjongangu v isti disciplini 12., danes je tekmo v snežnem žlebu končal na 8. mestu, potem ko je v izredno vetrovnih razmerah in slabi vidljivosti grdo padel v drugi seriji.

Priznal je, da si je želel drugačnega slovesa z lepo vožnjo, a je bil srečen, da pri padcu, ki je bil videti precej brutalen, ni staknil nobene poškodbe.

Kariero je zaključil z grdim padcem v drugi vožnji finala v snežnem parku. Foto: Guliverimage

Kot je povedal v pogovoru za spletno stran Forbes.com, ne čuti nobene želje po tem, da bi vztrajal v vrhunskem športu in večnem življenju na poti. "Za mano je precej težko leto in pol, ki so ga zaznamovale poškodbe. To pride z leti," se zaveda.

Trnova pot do tretjih iger pod petimi krogi

Prva ovira se je pojavila poleti 2020, ko je med treningom padel in utrpel hud pretres možganov. Kmalu zatem si je zlomil stegnenico, ki je zahtevala artroskopsko operacijo. Oktobra lani je spet grdo padel. Na treningu v Švici je staknil še en pretres možganov, novembra ga je pokosil še covid-19.

Ko je decembra lani nastopil na tekmi svetovnega pokala v snežnem žlebu v Copper Mountainu, se je dobesedno izgubil v zraku in se umaknil s tekme. Kot se je izkazalo pozneje, je šlo za posledice pretresa možganov, čeprav jih je sam takrat pripisoval dolgoročnejšim posledicam covid-19.

K tekmovanjem se je vrnil šele dva tedna pred olimpijskimi igrami, ko je nastopil na igrah X v Aspnu, kjer je v snežnem žlebu osvojil 9. mesto.

Foto: Guliverimage

Prihodnost je svetla

Za prihodnost ga ne skrbi. Idej ima dovolj, priložnosti prav tako. Rad bi nadaljeval igralsko kariero – pojavil se je v 9. sezoni priljubljene serije American Horror Story in imel manjšo vlogo v seriji Will & Grace revival – in začel s pisanjem. Več časa bo imel tudi za svojega partnerja in njune pse.