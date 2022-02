Olimpijski prvaki izločili Slovence, Shiffrinova po hudem boju brez kolajne

Slovenska severna soseda, ki je preizkušnjo kot vodilna v pokalu narodov edina začela šele v četrtfinalu, tam pa premagala Slovenijo, je bila v finalu boljša od Nemčije po skupnem času njenega najboljšega para. Izid v vožnjah je sicer bil 2:2.

Zmage za Avstrijce sta dosegla Stefan Brennsteiner in Katharina Liensberger, za Nemčijo pa sta bila boljša Lena Duerr in Alexander Schmid, a je bila zmaga slednjega v zadnji vožnji premalo, saj bi moral v cilj prismučati s časom 23,68 sekunde, za tem ciljem je zaostal za 0,19 sekunde.

V malem finalu je do tretjega mesta prišla Norveška, ki je prav tako z boljšim časom v sicer izenačenem dvoboju 2:2 premagala ZDA. Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je tako tudi v šestem nastopu na teh igrah ostala praznih rok.

Zmagovalka današnje tekme, ki je bila prestavljena za en dan zaradi močnega vetra na prizorišču, je v četrtfinalu premagala Slovenijo. Izid je bil 3:1.

Edino točko za Slovenijo je v četrtfinalu osvojil srebrni veleslalomist Žan Kranjec, ki je bil boljši od Johannesa Strolza. A točka je prišla prepozno, saj je do njegovega nastopa Slovenija že zaostajala z 0:3.

Andreja Slokar je v prvem dvoboju s Katharino Truppe po napaki v zgornjem delu odstopila, sledil je še odstop Mihe Hrobata proti Stefanu Brennsteinerju. Hrobatu je ponagajal močan sunek vetra.

Tina Robnik je nato za pičle štiri stotinke sekunde izgubila tretji dvoboj proti Katharini Liensberger.

Za uvrstitev v četrtfinale je Slovenija pred tem v osmini finala po izenačenem izidu 2:2 premagala Kanado. Točki Sloveniji sta prinesla Hrobat in Slokarjeva, ki sta v cilju prehitela Erika Reada in Cassidy Grey, medtem ko sta bila Kranjec in Ana Bucik počasnejša od Trevorja Philipa in Erin Mielzynski.Slovenija je v četrtfinale napredovala zaradi boljšega skupnega časa njenega najhitrejšega para.