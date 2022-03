Nika Križnar še povečala prednost na turneji, Urša Bogataj tik pod stopničkami

Za smučarskimi skakalkami je tretja posamična tekma norveške turneje Raw Air, ki je dala še tretjo zmagovalko. Potem ko sta v Lillehammerju zmagali Sara Takanaši in Marita Kramer, se je na Holmenkollnu sploh prve zmage svetovnega pokala veselila domačinka Silje Opseth.

Dva najdaljša skoka za prvo zmago

Norvežanki je v obeh serijah uspel najdaljši skok. V prvi je pristala pri 129 metrih, v finalu, ko je skoraj podrsala, pa pri 131,5 metra, kar je bila daljava tekme. Še najbolj se ji je uspela približati prepričljivo vodilna skakalka na norveški turneji Nika Križnar. Zmagovalka lanske sezone je v prvi seriji z enega zaletnega mesta nižje skočila 127,5 metra in po polovici zaostajala 1,8 točke, v finalu je skočila meter manj in za zmagovalko zaostala 2,6 točke. To je še tretje drugo mesto za 21-letno slovensko skakalko na turneji.

"Z današnjimi skoki sem veliko bolj zadovoljna kot z včerajšnjimi, tako da sem naredila veliko delo in sem zasluženo prišla na to mesto. Čestitke Silje za njeno najboljšo uvrstitev. Če bom tako delala še naprej tudi na sami postavitvi v zraku, bom lahko vedno bolj zadovoljna," je po drugem mestu za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Križnarjeva.

Opsethova in Križnarjeva sta odskočili od konkurence, tretja Sara Takanaši je zaostala 12 točk, le 2,3 točke za njo je končala olimpijska prvakinja Urša Bogataj (123,5 metra in 125 metrov), ki je zadržala četrto mesto iz prve serije. "Z današnjo tekmo sem kar zadovoljna. Morda ne tako kot z včerajšnjimi skoki, a še vedno se mi zdi, da je bilo kar lepo, predvsem v finalni seriji. Želim si na tak način nadaljevati, in če bi mi to uspelo, bi bila zelo vesela," je misli strnila Bogatajeva.

Urša Bogataj je za 2,3 točke zgrešila stopničke. Foto: Guliverimage

Kramerjeva 200 točk pred Križnarjevo Vodilna skakalka svetovnega pokala Marita Kramer tokrat ni bila prepričljiva, zasedla je sedmo mesto. Avstrijka ima 200 točk prednosti pred Križnarjevo ter 310 pred tretjo Bogatajevo.

V točkah še tri Slovenke "Danes ponovno lep ekipni uspeh, jutri upajmo, da tudi mi slišimo himno na Holmenkollnu," je po sobotni preizkušnji dejal trener Zoran Zupančič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do točk so prišle še tri Slovenke, ki jim je po prvem skoku kazalo bolje. Špela Rogelj je v finalu izgubila eno mesto in končala na 12., Jerneja Brecl je z devetega zdrsnila na 13., Maja Vtič pa s 15. na 23. Katra Komar je v prvi seriji skočila 100,5 metra, zasedla 32. mesto ter ostala brez finala in točk.

"Turneja Raw Air je eden izmed ciljev, ki nas trenutno zanima. Nika Križnar je danes ponovno na stopničkah in lepo povečuje svojo prednost. Boj za drugo mesto bo jutri med Uršo Bogataj in Saro Takanaši. Danes ponovno lep ekipni uspeh, jutri upajmo, da tudi mi slišimo himno na Holmenkollnu," pa je po sobotni preizkušnji dejal trener Zoran Zupančič.

Križnarjeva s skoraj 50 točkami prednosti pred nedeljskim zaključkom

V razvrstitvi turneje Raw Air, ki se bo končala v nedeljo, je v zanesljivem vodstvu Križnarjeva (1.217,1 točke). Pred drugo Bogatajevo ima 49 točk prednosti, Takanašijeva na tretjem zaostaja 50 točk, Kramerjeva na petem 64, Opsethova na šestem pa že 132,1 točke.

V nedeljo sledi še zadnji del turneje Raw Air. Ob 18. uri bo prolog, ob 19.15 še posamična tekma. Vsi trije skoki bodo šteli v seštevek norveške turneje.

Seštevek turneje Raw Air (po 5/8): 1. Nika Križnar (Slo) - 1.217,1 točke

2. Urša Bogataj (Slo) - 1.168,1

3. Sara Takanaši (Jap) - 1.167,1

4. Marita Kramer (Aut) - 1.153,1

5. Silje Opseth (Nor) - 1.085

...

10. Jerneja Brecl (Slo) - 935,7

11. Špela Rogelj (Slo) - 924

24. Maja Vtič (Slo) - 722

31. Katra Komar (Slo) 495,2

Izidi: 1. Silje Opseth (Nor) 249,7 (129,0/131,5)

2. Nika Križnar (Slo) 247,1 (127,5/126,5)

3. Sara Takanashi (Jap) 237,7 (124,0/126,5)

4. Urša Bogataj (Slo) 235,4 (123,5/125,0)

5. Katharina Althaus (Nem) 229,7 (119,0/123,5)

6. Yuki Ito (Jap) 219,8 (125,0/121,0)

7. Sara Marita Kramer (Avt) 219,7 (119,5/125,0)

8. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 213,9 (116,0/126,9)

9. Julia Clair (Fra) 212,6 (122,5/121,5)

10. Chiara Kreuzer (Avt) 202,6 (118,5/126,0)

...

12. Špela Rogelj (Slo) 195,3 (122,0/119,5)

13. Jerneja Brecl (So) 194,5 (119,5/116,0)

23. Maja Vtič (Slo) 164,6 (117,0/102,0)

- ni se uvrstila v finale

32. Katra Komar (Slo) 61,1 (105,5)

... Svetovni pokal, skupno (16 od 19 tekem): 1. Marita Kramer (Avt) 1185 točk

2. Nika Križnar (Slo) 981

3. Urša Bogataj (Slo) 871

4. Katharina Althaus (Nem) 769

5. Silje Opseth (Nor) 669

6. Sara Takanashi (Jap) 657

7. Ema Klinec (Slo) 575

8. Josephine Pagnier (Fra) 351

9. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 339

10. Yuki Ito (Jap) 335

...

13. Špela Rogelj (Slo) 307

20. Jerneja Brecl (Slo) 172

23. Nika Prevc (Slo) 153

35. Maja Vtič (Slo) 56

48. Katra Komar (Slo) 9

...

Kako je bilo v prologu?

Najbolje se je v prologu odrezala Nika Križnar (116,1 točke), skočila je 125,5 metra in za 5,6 točke ugnala drugo Marito Kramer, ki je bila s 128,5 metra najdaljša. Tretje mesto je pripadlo Japonki Juki Ito. Urša Bogataj (119; 98,6) je bila 6., Jerneja Brecl (118,5; 89,1) 8., Špela Rogelj (108; 74,1) 15., Katra Komar (96; 54,8) 27. in Maja Vtič (88; 38,9) 32.

