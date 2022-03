Nove dvojne slovenske stopničke v Lillehammerju!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po včerajšnjih dvojnih slovenskih stopničkah so se smučarske skakalke danes v Lillehammerju pomerile še na drugi posamični preizkušnji, tudi tokrat pa je bil slovenski izplen enak. Zmage se je veselila Avstrijka Marita Kramer (299,9 točke), ki je za točko prehitela Niko Križnar (298,9 točke), tretje mesto pa je osvojila Urša Bogataj (291,1)

Tudi četrtek v Lillehammerju je prinesel nove dvojne slovenske stopničke. Zmage se je na koncu veselila vodilna skakalka svetovnega pokala, Avstrijka Marita Kramer, ki je vodila že po prvi seriji. V drugo je odbila napad Nike Križnar, ki je tako kot v sredo osvojila drugo mesto, tretja stopnička pa je zopet pripadla Urši Bogataj, ki je v finalu iz četrtega skočila na tretje mesto. Včerajšnja zmagovalka Sara Takanaši je bila tokrat četrta.

Do točk so prišle še tri Slovenke. Špela Rogelj je osvojila 14. mesto (238,8 točke), Jerneja Brecl je bila 15. (238,2), Maja Vtič pa 22 (208,2). Brez finala in novih točk svetovnega pokala je ostala Katra Komar, ki je tekmo končala na 31. mestu.

Križnarjeva z novim drugim mestom ostaja v prepričljivem vodstvu turneje Raw Air. Pred Bogatajevo ima v seštevku 19,8 točke naskoka, tretja je Sara Takanaši, ki zaostaja že 30,1 točke, četrta Marita Kramer pa 31 točk.

Lillehammer, posamična preizkušnja (Ž)