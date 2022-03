Fantastični mladi Slovenki: Nika Prevc zlata, Taja Bodlaj srebrna!

Zgodovina se ponavlja, bi lahko rekli. Po letu 2018 smo na mladinskem nordijskem svetovnem prvenstvu spet dočakali dvojno slovensko skakalno zmago pri dekletih. Svetovna prvakinja je postala Nika Prevc, srebrna Taja Bodlaj. Dekleti sta tako ponovili dosežek Nike Križnar in Eme Klinec izpred štirih let. Izvrsten napad je v drugi seriji uprizorila Jerneja Repinc Zupančič, a bila na koncu kot peta za las prekratka za oder za zmagovalke.

Nika Prevc je bila prav pri vseh skokih pred tekmicami in jim dala vedeti, da bo na posamičmni tekmi osrednja kandidatka za zlato medaljo. Vlogo favoritinje je opravičila v prvi seriji, v kateri pa njen naskok ni bil tako prepričljiv kot pri prejšnjih nastopih. V boj za zlato medaljo se je vmešala še ena Slovenka. Taja Bodlaj je prav tako kazala odlične predstave in za rojakinjo zaostajala za zgolj 2,2 točke. Obetal se je razburljiv finale in slovenski obračun za zlato. Taja se tudi v drugo ni ustrašila izziva in naredila doskok pri 98 metrih in prepričjivo prevzela vodstvo.

Na vrhu je bila le še sestra bratov Prevc. Tudi Nika je zdržala vso težo pritiska in z 99,5 metra pokazala šampionski značaj. Na koncu je za kar deset točk prehitela rojakinjo in se razveselila zlatega odličja. Iz izolacije na Norveškem, kjer je zaradi pozitivnega rezultata na koronavirus, ji je nemudoma čestital najstarejši brat Peter, ki v svoji bogati karieri ni bil nikoli mladinski prvak.

Sestra Nika mladinska prvakinja 😉 pic.twitter.com/MGdcmz9lD8 — Peter Prevc (@peterprevc) March 3, 2022

Jerneja Repinc Zupančič je bila na treningih praktično vseskozi druga, na tekmi pa se ji nastop ni posrečil. Po prvi seriji je zasedala šele osmo mesto. V drugo je uprizorila napad, vendar se višje od petega mesta ni mogla povzpeti. Naša četrta predstavnica Nika Vetrih je bila 22.

Mladinsko svetovno prvenstvo, posamična tekma (ž)