Ruski in beloruski atleti tudi brez diamantne lige

Generalna skupščina atletske diamantne lige je na zasedanju v Beogradu odločila, da ruski in beloruski atleti ne smejo nastopati v seriji teh prestižnih atletskih tekmovanj, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Wanda Diamond League je sprejela priporočilo, da se ruske in beloruske atlete do nadaljnjega izključi z vseh tekmovanj," so sporočili iz vodstva tekmovanja.

Že pred tem je športnike obeh držav zaradi ruske agresije na Ukrajino s svojih tekmovanj izključila tudi krovna atletska zveza World Athletics. Enako je vsem svojim članicam priporočil tudi Mednarodni olimpijski komite, ki je predlagal tudi odvzem vseh velikih tekmovanj, ki naj bi jih gostila Rusija.

Ruski in beloruski atleti bodo prav tako manjkali na letošnjem dvoranskem svetovnem prvenstvu, ki se danes začenja v Beogradu.