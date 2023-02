Akcija podmladka SD: Stop posilstvu Ukrajine

"Vojna v Ukrajini zadeva tudi nas, mlade. Ne bomo in ne smemo dopustiti, da poleg pandemije, stanovanjske krize in vselej prisotne nevarnosti globalnega segrevanja našo mirno in varno prihodnost ogrozijo še impotentne ambicije kremeljskega diktatorja," so zapisali na strani Mladi forum na Facebooku.

Politični podmladek v podporo Ukrajini

Kot so še zapisali, stojijo za Ukrajino. V začetku leta so organizirali zbiralno akcijo za pomoč civilistom, ki jih je prizadela vojna, zbrane stvari pa so sami prepeljali v Ukrajino. Ob tem pozivajo vse ljudi, naj pomagajo po svojih najboljših močeh.

"Edina možnost za dolgotrajen mir v Evropi ni popuščanje ekspanzionističnim megalomanom, temveč to, da si sibirski medved končno polomi kremplje in namesto njega zavlada ljudstvo," še menijo v podmladku stranke SD.