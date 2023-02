Obtičali so v vesolju. Ruski nadomestni Sojuz uspešno prispel na ISS. #video

Rusko vesoljsko plovilo Sojuz MS-23 se je danes brez posadke uspešno priključilo na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), od koder bo nazaj na Zemljo pripeljalo dva ruska kozmonavta in ameriškega astronavta, potem ko so lani decembra obtičali v vesolju.

Nadomestno vesoljsko plovilo MS-23 je brez posadke vzletelo iz vesoljskega centra Baikonour v Kazahstanu v petek zjutraj in se dva dni kasneje priklopilo na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), so med prenosom v živo sporočili iz Nase.

Na ISS se je priključil ob 3.58 po greenwiškem srednjem času (GMT), so sporočili iz ruske vesoljske agencije Roskozmos.

Američan Frank Rubio ter Rusa Sergej Prokopjev in Dmitrij Petelžin so s Sojuzom MS-22 v vesolje poleteli konec septembra 2022. Lani decembra, ko so bili zasidrani na ISS, so na kapsuli odkrili razpoko, skozi katero je puščala hladilna tekočina.

V Moskvi trdijo, da je poškodbo povzročil trk mikrometeoroida. Foto: Reuters

Tričlanski posadki so misijo podaljšali do septembra, z nadomestno ladjo, ki naj bi jo uporabili le v skrajnih primerih, pa se bodo na Zemljo vrnili po približno letu dni, preživetem v vesolju.

Poškodovani MS-22 naj bi ločili od ISS in ga na Zemljo vrnili praznega konec prihodnjega meseca.

Poleg treh članov posadke, ki so prispeli s Sojuzom, so na ISS trenutno še štirje potniki, ki so prispeli na krovu SpaceX, in člani misije, imenovane Crew-5. Prihodnji teden naj bi se jim pridružila še posadka Crew-6, ki jo sestavljajo dva Američana, državljan Emiratov in Rus, njihov odhod pa je predviden v ponedeljek zvečer s Floride v ZDA. Nekaj ​​dni po prihodu nove misije se bo Crew-5 vrnil na Zemljo.

Foto: Reuters