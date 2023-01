Na skrajnem severu Švedske so danes slovesno odprli prvo izstrelišče za satelite na celinskem delu EU. Trak v barvah švedske zastave so prerezali švedski kralj Karl XVI. Gustav, švedski premier Ulf Kristersson in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je poudarila, da je to velik trenutek za Evropo.

"To je velik trenutek za Evropo. To je velik trenutek za evropsko vesoljsko industrijo," je ob odprtju dejala predsednica von der Leyen, ki se s svojo komisarsko ekipo na Švedskem mudi ob začetku predsedovanja te države Svetu EU.

Poudarila je še, da so mali sateliti, ki jih bodo v vesolje pošiljali s severa Švedske, pomembni za spremljanje posledic podnebnih sprememb, naravnih nesreč in odpravljanje njihovih posledic ter tudi za varnost, kar se med drugim kaže v ruski vojni v Ukrajini.

Predsednica komisije je napovedala, da bodo v Bruslju pripravili vesoljsko strategijo za varnost in obrambo. "Cilj je izboljšati odpornost evropske vesoljske infrastrukture in okrepiti naše skupne zmogljivosti," je pojasnila.

Posledica vojne v Ukrajini

Švedski premier Kristersson je prav tako poudaril pomen vesolja v trenutnih geopolitičnih razmerah, ki jih zaznamuje ruska invazija na Ukrajino. "Trenutne geopolitične razmere kažejo, kako pomembno je, da ima Evropska unija dostop do vesolja," je povedal na odprtju.

Izstrelišče v vesoljskem centru Esrange, ki leži približno 40 kilometrov od najsevernejšega švedskega mesta Kiruna, je pomembno tudi zaradi okrnjenega sodelovanja z Rusijo in izstreliščem v kazahstanskem Bajkonurju, kar je posledica vojne v Ukrajini.

So promising! The inauguration at Spaceport #Esrange marks a new era - reusable launchers, reusable rockets for scientific research in microgravity, biofuel, satellites to help us get the data: All of this to help us solve problems on planet #earth @esa https://t.co/TfW05NNPFH pic.twitter.com/vYx7mYENkX — Margrethe Vestager (@vestager) January 13, 2023

Za razširitev 15 milijonov evrov

Gre za prvo izstrelišče na celinskem delu EU, saj je bilo doslej izstrelišče zgolj v Francoski Gvajani. V razširitev centra Esrange so švedske oblasti vložile okoli 15 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvo izstrelitev satelita načrtujejo za prvo četrtletje prihodnjega leta.

Evropska komisija bo danes sklenila dvodnevni obisk na Švedskem, ki je 1. januarja prevzelo predsedovanje Svetu EU. V ospredju pogovorov med predstavniki komisije in švedske vlade so zagotavljanje globalne konkurenčnosti EU, podnebni in energetski prehod ter migracije.