Incident v centrali ruskih jedrskih groženj #video

Med zadnjo oddajo Večer z Vladimirjem Solovjovom, ki od začetka ruske invazije v Ukrajini velja za enega najglasnejših propagandnih kanalov Kremlja in glavni vir nenehnih ruskih groženj z jedrskim orožjem, se je med razvneto razpravo o zaostrovanju odnosov med Rusijo in Združenimi državami Amerike v etru zgrudil eden od gostov v studiu.

Moški, ki se je onesvestil, je bil univerzitetni profesor Andrej Karnejev, sicer strokovnjak za mednarodne odnose s poudarkom na Aziji, ki je bil v studiu oddaje Večer z Vladimirjem Solovjovom predvsem zaradi obiska kitajske predsedniške delegacije v Moskvi, so poročali ruski in nekateri mednarodni mediji. Karnejev naj bi si po izgubi zavesti hitro opomogel in v studiu počakal na konec oddaje.

Nekateri viri na Twitterju so sicer širili informacijo, da je umrl, vendar pa je ni bilo mogoče potrditi oziroma se je izkazala za lažno.

Pogled na dogodek z drugega zornega kota:

Zakaj se je Karnejev zgrudil, ni znano, so pa nekateri uporabniki Reddita in Twitterja v komentarjih pod videoposnetkom, ki se že širi po družbenih omrežjih, hudomušno pripomnili, da mu je morda postalo slabo zaradi prevelikega odmerka propagande.

Eden največjih Putinovih zvočnikov

Oddaja Večer z Vladimirjem Solovjovom namreč velja za enega od glavnih zvočnikov protizahodne in protiukrajinske kremeljske propagande, katere tarča so predvsem ruski državljani, ki glavnino informacij o dogajanju doma in po svetu prejmejo na ruskih državnih televizijskih kanalih.

Vladimir Solovjov, eden najbolj prepoznavnih ruskih televizijcev in nasploh medijskih osebnosti, je še leta 2008 trdil, da bi bila vojna med Rusijo in Ukrajino nedopustna. "Vojne med Rusijo in Ukrajino nikoli ne bo, ker je vsak, ki resno poskuša kaj takega, kriminalec. Še več, niti predstavljati si ne morem, kako velik kriminalec. V Ukrajini živijo ljudje, ki so v duhu, krvi in ​​skupni zgodovini naši bratje in vojna z njimi bi bila najhujši zločin, ki si ga lahko zamislite," je Vladimir Solovjov leta 2008 v moskovskem gledališču povedal zbranim poslušalcem. Nato je povsem obrnil ploščo. Foto: Guliver Image

Od začetka vojne v Ukrajini se mnogi prevajalci in poznavalci ruske medijske krajine trudijo propagando, ki jo širijo Solovjov, sicer eden najljubših televizijcev Vladimirja Putina, in njegovi gostje, predstaviti čim večjemu delu mednarodne skupnosti, ki teh oddaj sicer ne gleda oziroma do njih nima dostopa.

Jedrska grožnja na jedrsko grožnjo

In res, od 24. februarja, ko je Rusija napadla Ukrajino, pa do danes smo imeli kaj slišati:

- Pretekli konec tedna je Solovjov izrazil mnenje, da bi morala Rusija vsako državo, ki bi si po nalogu Mednarodnega kazenskega sodišča drznila zgolj poskusiti aretirati ruskega predsednika Vladimirja Putina, nemudoma napasti z jedrskim orožjem.

- 13. marca sta Solovjov in upokojeni ruski general Evgenij Bužinski razpravljala, da bi v akciji, uperjeni zoper ZDA in Veliko Britanijo, rada videla nove ruske jedrske torpede pozejdon in medcelinsko raketo z jedrskimi bojnimi glavami sarmat.

- Januarja je Solovjov predlagal, naj Rusija napade, tudi z jedrskim orožjem, če bo treba, Veliko Britanijo, Poljsko in Francijo, ker so napovedale, da bodo Ukrajini poslale svoje tanke.

- Prav tako januarja je Solovjov ruske oblasti pozval, naj zahodne dobave tankov Ukrajini prekinejo z uporabo jedrskega orožja, in države Zahode označil za "satanistične tvorbe, ki ovirajo sveto in patriotsko rusko vojno proti celotni zvezi Nato". V studiu oddaje Večer z Vladimirjem Solovjovom je takrat prišlo do enega redkih nasprotovanj voditelju, saj se z njegovimi pozivi k uporabi jedrskega orožja ni strinjal eden od gostov, poslanec dume Semjon Bagdasarov.

- V svojem nagovoru ob novem letu je Solovjov med namigovanjem, da je jedrska vojna neizbežna, dejal, da je "življenje precenjeno", in sodržavljane pozval, naj se ne bojijo smrti, saj bodo šli v nebesa.

- Novembra lani je politični analitik Dimitri Drobnicki v oddaji Večer z Vladimirjem Solovjovom med vrsticami namignil, da bi Rusija lahko napadla tudi Kazahstan. To se je zgodilo po tem, ko kazahstanske oblasti niso želele priznati nezakonite ruske priključitve štirih ukrajinskih regij.

- Oktobra lani so Solovjov in propagandisti, ki jih je gostil v svoji oddaji, predlagali jedrski napad na satelite Starlink Elona Muska, ki jih Ukrajinci uporabljajo za dostop do interneta. Napovedali so tudi, da bodo v "jedrski vojni, ki bo sledila temu napadu, vsi umrli, Rusi pa bodo šli v nebesa".

- Junija lani je Solovjov zagrozil z jedrskim napadom, uperjenim proti zvezi Nato, če bo ta še naprej podpirala Ukrajino, in dejal, da bo jedrski spopad tako silovit, da ga bodo preživeli le mutanti v Bajkalskem jezeru.

- Aprila lani se je Solovjov strinjal z Margarito Simonjan, šefinjo ruskega državnega medija RT, in še z eno znano rusko medijsko osebnostjo, da bi bila jedrska vojna za Rusijo sprejemljiva, saj "moramo tako ali tako nekoč umreti vsi". Dodal je, da bodo šli v nebesa le Rusi.

- Prav tako aprila lani je Solovjov trdil, da je Rusija že v vojni z zvezo Nato in da bo morala v Ukrajini in tudi širše nastopiti veliko bolj ostro.

