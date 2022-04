So ruski specialci zamočili in Putinu naredili veliko sramoto?

Videoposnetek ruske obveščevalne agencije FSB prikazuje aretacije neonacistov, ki naj bi v Rusiji delovali po naročilu ukrajinske varnostne službe SBU, in obremenilne materiale, ki naj bi jih ruski agenti našli v njihovih stanovanjih.

Domnevni brlogi neonacistov v Rusiji so bili hkrati videti kot zatočišča narkomanov in templji Tretjega rajha, v njih pa so preiskovalci FSB, tako je razvidno iz videoposnetka, odkrili orožje, mamila, ukrajinske potne liste, oblačila z neonacistično simboliko, posterje Adolfa Hitlerja. Do tu vse lepo in prav.

Toda resno senco dvoma na rusko operacijo mečeta dva tako imenovana dokaza, ki jih FSB izpostavlja v kontekstu lova na neonaciste in prepričevanja gledalcev videoposnetka v resničnost racije, kar je skrajno nenavadno.

Prvi je podpis na prvi strani knjige, ki so agenti FSB našli v enem od stanovanj. Dobesedno se glasi: "Ubijaj za življenje in živi za ubijanje. Podpis nečitljiv."

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na spletu zaradi tega že krožijo teorije, da je bila "nevtralizacija teroristov" v resnici zaigrana in da so tisti, ki jim je bilo naročeno, naj na tako imenovane racije in odkrivanje obremenilnega gradiva pripravijo stanovanja neonacistov, narobe razumeli navodila, naj knjigo podpišejo tako, da ne bo mogoče razbrati, kdo je avtor podpisa.

Russian FSB has fabricated a "plot" to kill Russian TV propagandist Solovyov. Allegedly by Ukrainian SBU and Nazis. One of the "evidences" is neonazi inscription on a book. Signed by "Signature unclear". Yes, FSB got an order to sign it with a "signature unclear" - and did so! pic.twitter.com/P1vnDOXOIB — Sergej Sumlenny (@sumlenny) April 25, 2022

Ta teorija je še bolj verjetna pri drugem "dokazu", katerega neverjetne bizarnosti so se verjetno začeli zavedati tudi pri FSB, saj so ga v videoposnetku racije, ki je naložen na njihovem uradnem profilu na YouTubu, zameglili. Izrezali so ga tudi iz videoposnetka racije, ki so ga naložili na svoj kanal na komunikacijski aplikaciji Instagram. V izvornem videoposnetku, ki ga je kot prva izdala ruska državna tiskovna agencija RIA Novosti, je medtem še vedno viden.

Gre za tri kopije računalniške igre The Sims 3, ki so jih preiskovalci FSB razstavili in posneli skupaj z neonacističnimi majicami, knjigami in simboli. Je vsem starostnim skupinam prijazni The Sims 3 prežet z neonacistično simboliko ali subliminalnimi nacističnimi sporočili?

Nekateri so izpostavili tudi, da je Rusom očitno vseeno, kaj natanko postavijo pred objektiv kamere − pravzaprav ne gre za samostojne igre The Sims 3, temveč za različne dodatke zanjo, ki jih sploh ni mogoče igrati brez izvirne igre. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ne ravno. Bolj verjetno je, da so agenti FSB narobe razumeli navodila, da morajo biti na kraju zločina tri kartice SIM − videti jih je namreč mogoče tudi v drugih domnevnih stanovanjih neonacistov − in ne tri kopije igre Sims 3.

Ukrajinci naj bi prek domnevnih neonacističnih teroristov poskusili ubiti tudi slavnega ruskega televizijca in velikega podpornika vojne v Ukrajini Vladimirja Solovjova

Ruski predsednik Vladimir Putin je v včerajšnjem televizijskem nagovoru, v katerem je razkril domnevno zaroto ukrajinskih obveščevalcev in neonacistov proti ruskim televizijcem, za sodelovanje v poskusih atentatov posredno obtožil tudi Združene države Amerike, vendar pri svojih trditvah ni bil konkretnejši.

Med tarčami umorov, ki so jih omenili v ruski obveščevalni agenciji FBS, naj bi bili med drugim ruski televizijski voditelj Vladimir Solovjov, generalni direktor ruske medijske hiše RT Dmitrij Kiseljov, glavna urednica RT Margarita Simonjan ter voditeljica Olga Skabejeva.

Vladimir Solovjov je pred slabim tednom dni na ruski državni televiziji hvalil "posebno vojaško operacijo" v Ukrajini in dejal, da je naslednji korak vojna z zvezo Nato. Foto: Guliver Image

Solovjov, ki velja za enega glavnih propagandistov ruskih državnih medijev, je v ponedeljek za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti dejal, da naj bi ga teroristi opazovali že v soboto, ko je tekel. Mimo njega naj bi se peljala dva kolesarja, opisal ju je kot "zavaljena prasca", in zavpila Slava Ukrajini.