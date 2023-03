Kitajski predsednik v ponedeljek prihaja k Putinu #vŽivo

Kitajski predsednik Ši Džinping bo od 20. do 22. marca na obisku v Rusiji. Inštitut za preučevanje vojne medtem v novem poročilu navaja, da ustanovitelj skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin trdi, da so mu novinarji nedavno postavili vprašanje, ki je razkrilo zaroto v ozadju ruskega predsednika Vladimirja Putina in sekretarja ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolaja Patruševa.

8.35 Znan datum srečanja med Ši Džinpingom in Putinom

Kitajski predsednik Ši Džinping bo od 20. do 22. marca na državniškem obisku v Rusiji, so po poročanju Reutersa sporočili iz Kremlja.

Ši Džinping v Rusijo prihaja na povabilo predsednika Vladimirja Putina. Srečanje bodo organizirali v času, ko se Kitajska ponuja za posredovanje pri prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. To so zahodne države glede na diplomatsko podporo Pekinga Putinu sprejele s skepticizmom.

"V pogovorih bosta razpravljala o aktualnih vprašanjih nadaljnjega razvoja partnerskih odnosov in strateškega sodelovanja med Rusijo in Kitajsko," so še sporočili iz Kremlja.

8.05 ISW: Šef Wagnerja trdi, da ga želi Putin onesposobiti

Inštitut za preučevanje vojne (ISW) v novem poročilu navaja, da ustanovitelj skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin trdi, da so mu novinarji nedavno postavili vprašanje, ki je razkrilo zaroto v ozadju ruskega predsednika Vladimirja Putina in sekretarja ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolaja Patruševa.

Poročilo navaja, da je Prigožinova služba za odnose z javnostmi 16. marca objavila domnevno prošnjo za komentar, ki jo je Wagnerjevemu šefu poslal ruski časopis Nezavisimaya Gazeta. Prigožin trdi, da so ga spraševali, ali je seznanjen z domnevnimi pogovori med Putinom in Patruševom o prihodnosti Wagnerja.

Prigožinova služba za odnose z javnostmi navaja, da so informacije o pogovorih med Putinom in Patruševom nedavno zakrožile po ruskih in ukrajinskih kanalih Telegrama. Trdijo, da je Patrušev ruskemu predsedniku povedal, da v roku meseca in pol ali dveh od Wagnerja ne bo ostalo nič.

"Patrušev je predlagal, da bi Prigožin po uničenju Wagnerja v Ukrajini pod pretvezo poskušal združiti nekdanje in preostale aktivne borce Wagnerja, jih oborožiti in poslati na ozemlje Rusije, da bi prevzel oblast v regijah, ki mejijo na Ukrajino in od koder bi bil mogoč napredek v notranjost. Patrušev je že odredil opazovanje in spremljanje gibanja nekdanjih Wagnerjevih borcev, zato se je Putin strinjal in zahvalil Patruševu za njegova prizadevanja za nevtralizacijo Wagnerja, še posebej Prigožina," je v izjavi zapisala Prigožinova služba za odnose z javnostmi.