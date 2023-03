Videoposnetek potrjuje navedbe Pentagona, da sta se ruska vojaška lovca nad Črnim morjem v torek na nevaren in neprofesionalen način približala ameriškemu brezpilotnemu letalu in ga zalila z gorivom. Eno od letal je nato trčilo v ameriško brezpilotno letalo in poškodovalo enega od propelerjev, zaradi česar so bili operaterji prisiljeni MQ-9 spustiti v Črno morje, so ob opisu videoposnetka zapisali pri Evropskem poveljstvu ZDA.

Med spustom, ko je brezpilotno letalo jadralo proti gladini Črnega morja in na koncu vanj tudi strmoglavilo, so z njega na daljavo pobrisali občutljive podatke in programsko opremo, danes poroča CNN.

Rusija je po incidentu namreč napovedala, da bo ameriško brezpilotno letalo, ki je sicer strmoglavilo v mednarodnih vodah, poskusila izvleči na površje. V Moskvi so incident med letali sicer označili za provokacijo ZDA. Zanikajo tudi, da bi njihov Su-27 trčil v ameriško brezpilotno letalo.

