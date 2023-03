Več kot sto napadov na ukrajinske cilje #vŽivo

Pomembnejši dogodki dneva:



7.48 Macron z Orbanom za evropsko enotnost glede Ukrajine

7.02 Sakašvili se v bolnišnici bojuje za življenje

6.33 Ruske sile izvedle več kot sto napadov na Ukrajino

7.48 Macron z Orbanom za evropsko enotnost glede Ukrajine

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek na delovni večerji sprejel madžarskega premierja Viktorja Orbana. Na pogovorih je izpostavil potrebo po evropski enotnosti glede vojne v Ukrajini, zlasti kar zadeva sankcije proti Rusiji, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Macronovega urada.

Budimpešta, ki je močno odvisna od uvoza ruske nafte, se je od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani vzdržala kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Zavrača tudi pošiljanje orožja Ukrajini in obsoja evropske sankcije proti Moskvi.

Macron in Orban sta se na srečanju v Elizejski palači dotaknila tudi vstopa Finske in Švedske v zvezo Nato. Madžarska je namreč poleg Turčije še edina v 30-članskem zavezništvu, ki še ni ratificirala pristopnih protokolov skandinavskih držav za članstvo. Glasovanje o tej zadevi so v Budimpešti nazadnje preložili na teden po 20. marcu. Pred glasovanjem naj bi Finsko in Švedsko obiskala madžarska parlamentarna delegacija.

7.02 Sakašvili se v bolnišnici bojuje za življenje

Zaprti nekdanji gruzijski predsednik Mihail Sakašvili je za Sky News povedal, da se "bliža smrti" v bolnišnici, kamor so ga premestili iz zapora. Neodvisni strokovnjak je pretekli mesec na sodišču dejal, da so Sakašvilija zastrupili v zaporu, vendar so gruzijske oblasti zavrnile to možnost in njegovo premestitev na zdravljenje v Evropo.

Novinarju Sky Newsa so oblasti zavrnile dostop do bolnišnice, vendar so Sakašviliju lahko zastavili vprašanja prek njegovega odvetnika. Na vprašanje, kako blizu smrti je bil, je Sakašvili odgovoril: "Na začetku sem tehtal 120 kilogramov, zdaj jih imam le 64. Če bom shujšal pod 60 kilogramov, mi zdravniki napovedujejo odpoved več organov."

"Nenehno sem v postelji, kosti mi razpadajo in to povzroča neznosne bolečine," je o svojem trenutnem zdravstvenem stanju dejal nekdanji gruzijski predsednik. Odvetnik Salva Kačapuridzeja trdi, da je stanje njegove stranke vsak dan slabše. "Videti je kot ujetnik v koncentracijskem taborišču v nacistični Nemčiji," je dejal odvetnik.

6.33 Ruske sile izvedle več kot sto napadov na Ukrajino

Ukrajinska vojska je v zadnjih 24 urah odbila več kot sto ruskih napadov na petih območjih, v rednem jutranjem poročilu navaja generalštab ukrajinskih oboroženih sil.

Ruske sile se osredotočajo na izvajanje ofenziv proti Limanu, Bahmutu, Avdiivki, Mariinki in Šahtarsku v doneški regiji.

Kot še navaja poročilo, je Rusija izstrelila pet raket na civilno infrastrukturo v regijah Sumi in Doneck ter izvedla 35 zračnih napadov in 76 napadov z večcevnimi raketometi proti Ukrajini.

Grožnja raketnih napadov ostaja velika, je sporočila vojska.

Ukrajinske zračne sile so izvedle deset napadov na začasna ruska oporišča, medtem ko so ukrajinske raketne in topniške sile zadele pet ruskih začasnih oporišč, tri skladišča streliva in štiri sisteme za elektronsko bojevanje, je dodal generalštab.