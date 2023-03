Prigožin: Wagner se bo boril za pravičnost v Rusiji #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

7.10 Ruski guverner: Sestrelili smo štiri rakete



Guverner ruske regije Belgorod Vjačeslav Gladkov je zjutraj sporočil, da je bila ena oseba ranjena, potem ko je ruska protiletalska obramba sestrelila štiri rakete. Belgorodska regija meji na Ukrajino.

"Danes zjutraj je bila aktivirana naša protiletalska obramba v Belgorodu in Belgorodski regiji. Padli so štirje izstrelki. Ena oseba je bila ranjena, na kraj dogodka je bilo poslano reševalno vozilo. Dva stanovanjska objekta sta poškodovana," je sporočil Gladkov na svojem kanalu Telegram. Od kod so izstrelki prileteli ni sporočil.

Oblasti v Belgorodu, ruski regiji, ki meji na ukrajinsko regijo Harkov, so poročale o vrsti napadov na njihovem ozemlju od začetka ruske invazije pred letom dni. Ukrajina napadov na rusko ozemlje ni komentirala.

6.40 Prigožin razkril načrte za svojo vojsko

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je napovedal, da želi spremeniti svojo zasebno vojaško družbo v "ideološko vojsko", ki se bo borila za pravičnost v Rusiji.

Borci Wagnerja, med katerimi so tudi nekateri ruski zaporniki, se že več mesecev borijo v vzhodni Ukrajini, predvsem za zavzetje ukrajinskega mesta Bahmut, ki ga Rusija vidi kot odskočno desko za zavzetje večjih mest, kot sta Kramatorsk in Slovjansk.

"Po zavzetju Bahmuta bomo začeli znova," je dejal Prigožin v videu, objavljenem na Telegramu. "Natančneje, začeli bomo zaposlovati nove ljudi iz regij."

Dodal je, da se mora Wagner "preobraziti iz zasebne, najboljše vojske na svetu, ki je sposobna braniti državo, v ideološko vojsko. In ta ideologija je boj za pravico."

Prigožin je v petek dejal, da je Wagner odprl 58 nabornih središč v 42 mestih v Rusiji, da bi poskušal obnoviti svojo vojsko, ki je v vzhodni Ukrajini utrpela velike izgube. Ni pa navedel, koliko plačancev namerava pridobiti in v kakšnem časovnem okviru.

V obdobju napetosti z ruskim obrambnim ministrstvom se je Prigožin že večkrat pritoževal, ker ne more več rekrutirati ruskih zapornikov, ki jih je za boje v Ukrajini množično novačil v zameno za nižje kazni. Zdaj je spremenil taktiko in nove najemniške vojake išče v naborniških središčih, ki so jih vzpostavili večinoma v telovadnicah.