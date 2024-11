Obveščevalci EU: Imamo poročila o proizvodnji dronov za Rusijo na Kitajskem

Izpostavljeni dogodki dneva:



17.55 EU preučuje poročila o proizvodnji dronov za Rusijo na Kitajskem

10.35 Severna Koreja pošilja svoje havbice Rusom

9.30 Po ruskem napadu na Odeso več deset tisoč ljudi brez ogrevanja

17.55 EU preučuje poročila o proizvodnji dronov za Rusijo na Kitajskem

"Imamo poročila obveščevalnih virov, da na Kitajskem obstaja tovarna za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov, ki so izvoženi v Rusijo in se uporabljajo v vojni proti Ukrajini. Nimamo pa jasnih dokazov o tem, kaj se dejansko dogaja," je danes povedal neimenovani visoki uradnik EU.

Pojasnil je, da med drugim nimajo dovolj informacij o tem, ali drži, da obstaja tovarna, ki proizvaja drone za Rusijo. Poleg tega ni zadostnih informacij o tem, ali so bili droni izvoženi v Rusijo in ali oziroma koliko Peking ve glede vsega skupaj.

"Je pa težko verjeti, da se to dogaja brez vedenja kitajskih oblasti," je še povedal neimenovani vir in dodal, da informacije preverjajo tudi pri njih.

Spomnil je, da EU že dlje časa opozarja na to, da Kitajska v Rusijo pošilja tehnologijo, ki jo je mogoče uporabiti tako v vojaške kot civilne namene in bi jo lahko Rusija uporabljala tudi v vojni proti Ukrajini. Nima pa EU dokazov o pošiljanju vojaške opreme. Če bi do tega prišlo, bo Bruselj ukrepal, je poudaril uradnik.

O podpori tretjih držav Rusiji pri njeni agresiji na Ukrajino bodo sicer v ponedeljek razpravljali zunanji ministri držav članic. Med ključnimi podpornicami je Iran, ki Rusiji po navedbah Bruslja dobavlja drone in balistične rakete. Kijev in zahodne zaveznice pa poročajo tudi o več kot deset tisoč severnokorejskih vojakih, ki naj bi jih Pjongjang poslal v Rusijo, da bi ruski vojski pomagali v boju z ukrajinsko.

Unija je sankcije proti Iranu že uvedla in naj bi v ponedeljek sprejela nov paket, pripravlja pa tudi sankcije proti Severni Koreji, je danes pred zasedanjem zunanjih ministrov povedal vir pri EU.

10.35 Severna Koreja pošilja svoje havbice Rusom

Na družbenih omrežjih so se znašli posnetki vlaka na poti skozi Rusijo, na katerem so bile naložene največje severnokorejske havbice, kar bi bil po nekaterih ocenah lahko znak, da Pjongjang ne podpira Rusije le s tisoči vojakov, ampak pošilja tudi topništvo.

M-1989. Detail of the front cabin (not present on M-1978). pic.twitter.com/fSzDFo6Arj — Espada & Escudo (@EE_EspadaEscudo) November 14, 2024

V četrtek je po družbenih omrežjih zaokrožila fotografija, ki prikazuje dve samohodni havbici M1989 Koksan kalibra 170 milimetrov na vagonu vlaka na poti skozi Krasnojarsk v Sibiriji.

Po nekaterih ocenah naj bi se severnokorejska topniška enota namestila na fronti v zahodni Rusiji ali Ukrajini, druga možnost pa predvideva, da bo samohodne havbice, ki lahko izstrelijo granate, težke 45 kilogramov, z dosegom 40 kilometrov, upravljala ruska vojska, kar se zdi bolj smiselno, ocenjujejo na hrvaškem portalu Index.hr.

Kremelj trenutno obstoječe ruske vojaške enote popolnjuje s severnokorejskimi silami. Tako se je prvih nekaj tisoč Severnokorejcev, ki so prejšnji mesec s tovornjaki prispeli na fronto v regiji Kursk v zahodni Rusiji, pridružilo ruski 810. brigadi mornariške pehote.

Ti vojaki se za zdaj v večjem številu še niso pojavili na frontni črti, a bi se to lahko kmalu spremenilo. Ruska vojska naj bi imela že mesece od 1.500 do dva tisoč ubitih in ranjenih vojakov na dan, kar je stopnja izgub, ki je niti Kremelj s svojim sistemom novačenja in popolnim nadzorom nad ruskim informacijskim okoljem ne more dolgo vzdržati.

Kremelj ob nadaljevanju vojne v Ukrajini potrebuje tako tuje vojake kot opremo, saj naj bi zaloge starega orožja iz hladne vojne, od katerega je Kremelj odvisen pri opremljanju svojih polkov, že precej skopnele.

Rusiji naj bi pospešeno plahnele topniške zaloge kot tudi število tankov, bojnih vozil in drugega orožja. Tako bi ji še kako prav prišlo nekaj severnokorejskih havbic M1989, ki so podobne največji ruski gosenični havbici 2S7. Teh so imeli Rusi do leta 2022 v uporabi ali skladiščih okoli 300, vendar jih je precej uničenih. Z ruskega vidika je glavna težava strelivo. M1989 je edina široko uporabna 170-milimetrska havbica in le severnokorejska industrija proizvaja strelivo zanjo.

Uporaba havbic M1989 je odvisna od Pjongjanga. Po ocenah estonskega vojaškega analitika Artura Rehija je bila logistika vedno šibka točka ruske vojske, zato lahko pride do pomanjkanja granat za dobavljene havbice, kar vidi kot še en dokaz, da je Rusija pri vzdrževanju vojne proti Ukrajini vse bolj odvisna od svojih zaveznikov, Severne Koreje in Irana.

9.30 Po ruskem napadu na Odeso več deset tisoč ljudi brez ogrevanja

Ruske sile so v četrtkovem raketnem napadu na Odeso poškodovale zasebno in javno infrastrukturo ter daljinski sistem ogrevanja, zato je več deset tisoč ljudi ostalo brez ogrevanja. Po navedbah lokalnih oblasti je bil v obsežnem napadu na obmorsko mesto ubit en človek, deset ljudi je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah župana Genadija Truhanova je bilo v pristaniškem mestu ob Črnem morju poškodovanih več stanovanjskih stavb, cerkva in izobraževalnih ustanov ter daljinski sistem ogrevanja.

Ukrajinska služba za izredne razmere je potrdila eno smrtno žrtev in povedala, da je bilo ranjenih še deset ljudi, med njimi dva otroka.

Na več mestih so izbruhnili požari, ki so jih pogasili. Poškodovan je bil tudi glavni toplovod v mestu, zato je v času, ko so bile temperature pod lediščem, več deset tisoč ljudi ostalo brez ogrevanja. V uradu župana so povedali, da toplovod popravljajo, medtem pa razdeljujejo tople napitke in odeje.

"Več kot 40 tisoč ljudi ter zdravstvene in socialne ustanove so brez ogrevanja," je na omrežju Telegram sporočil Truhanov in dodal, da so v zdravstvenih ustanovah zagnali generatorje in grelnike.

Davi so ukrajinske letalske sile poročale, da je iz oporišča v Rusiji proti jugovzhodu poletelo šest bombnikov, ki lahko nosijo manevrirne rakete.

O napadih poročajo tudi na ruski strani. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so ponoči prestregli 51 ukrajinskih brezpilotnih letal in tako preprečili napad na več regij, tudi na priključeni ukrajinski polotok Krim.