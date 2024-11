Bi lahko Ukrajina v nekaj mesecih razvila jedrsko bombo?

Če bo bodoči ameriški predsednik Donald Trump ukinil ameriško vojaško pomoč Ukrajini, bi ta lahko v nekaj mesecih razvila osnovno jedrsko bombo, piše v dokumentu, ki so ga pripravili za ukrajinsko obrambno ministrstvo. Še pred volitvami je Trumpu podobno povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Takrat je dejal, da bo Ukrajina ponovno vzpostavila svoj jedrski arzenal, če ne bo dobila zagotovil za članstvo v Natu.

V dokumentu, ki so ga pripravili za ukrajinsko zunanje ministrstvo, je med drugim zapisano, da bi lahko Ukrajina hitro zgradila osnovno bombo iz plutonija s podobno tehnologijo, kot so naredili bombo Debeli deček ("Fat Man"), ki so jo leta 1945 odvrgli na Nagasaki.

"Ustvariti preprosto atomsko bombo, kot so to storile ZDA v okviru projekta Manhattan, 80 let kasneje ne bi bila težka naloga," piše v dokumentu.

Ukrajina je na svojem ozemlju v preteklosti že imela jedrsko oborožitev, a se ji je leta 1994 z budimpeškim memorandumom in v skladu s svojo deklaracijo o suverenosti orožju odpovedala. V zameno so Rusija, ZDA in Velika Britanija državi zagotovile, da bodo njeno neodvisnost in suverenost spoštovale.

A obsežna jedrska infrastruktura je v Ukrajini ostala in če bi se država odločila, da jedrski program znova zažene, bi to lahko storila, poroča britanski časnik The Times.

V dokumentu je sicer zapisano, da Ukrajina med vojno nima časa ne možnosti za gradnjo in delovanje velikih objektov, potrebnih za bogatenje urana, in bi morala zato uporabiti plutonij, ki bi ga pridobila iz izrabljenih gorivnih palic, vzetih iz ukrajinskih jedrskih reaktorjev.

V Ukrajini naj bi bilo na voljo okoli sedem ton reaktorskega plutonija, kar je več kot dovolj za izdelavo arzenala jedrskega orožja, piše v dokumentu, na katerega se sklicuje The Times.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo vse zanika

Medtem ko zahodni strokovnjaki ocenjujejo, da bi Ukrajina za izdelavo jedrskega orožja potrebovala vsaj pet let, ukrajinski strokovnjak Valentin Badrak trdi, da za to potrebujejo manj kot leto dni.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je navedbe v dokumentu, na katere se v članku sklicuje The Times, zanikala. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Georgij Tihi je dejal, da Ukrajina ne razvija niti nima namena razviti jedrskega orožja ter da se drži pogodbe o neširjenju jedrskega orožja.