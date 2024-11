Ukrajinska osrednja obveščevalna agencija (GUR) je razkrila rezultate analize novega ruskega "nevidnega" brezpilotnega letala Suhoj S-70 Okhotnik-B, ki ga je oktobra letos namenoma sestrelil ruski lovec Suhoj Su-57, pristalo pa je globoko za frontno črto in končalo v rokah Ukrajincev. Kljub temu da so bile zoper Rusijo od začetka vojne v Ukrajini uvedene številne sankcije, so v letalu odkrili 30 čipov različnih zahodnih proizvajalcev, ki jih tam ne bi smelo biti.

Brezpilotno letalo oziroma dron Suhoj S-70 Okhotnik-B je nad Ukrajino, domnevno med izvidniško misijo, prvič poletelo lani poleti, v začetku oktobra letos pa so enega od njih iz za zdaj še nepojasnjenih razlogov nad Ukrajino sestrelile ruske letalske sile.

Poznavalci vojne v Ukrajini so že takrat ugibali, da bi lahko bila uspešna ukrajinska iskalna akcija za sestreljenim ruskim dronom, ki je kot prototip prvič letel šele leta 2019, velika zmaga za ukrajinsko obveščevalno dejavnost, in imeli so prav.

5. oktober: ukrajinski vojaki preiskujejo razbitine brezpilotnega letala Suhoj S-70 Okhotnik-B, ki je po sestrelitvi padlo 16 kilometrov onkraj frontne črte na neokupirano ozemlje Ukrajine. Foto: Reuters

GUR, osrednja ukrajinska obveščevalna agencija, je na portalu, kjer sledi spornim komponentam, uporabljenim v ruskem orožju, in s tem tudi ruskemu izogibanju sankcijam, pred kratkim namreč objavila seznam (vir) spornih sestavnih delov, ki so zagotavljali delovanje brezpilotnega letala Suhoj S-70 Okhotnik-B.

Del spornih komponent, ki so jih odkrili v novem ruskem brezpilotnem letalu. Foto: Posnetek zaslona

Gre za 30 čipov zahodnih proizvajalcev s sedeži v Združenih državah Amerike, Nemčiji in Švici. Med njimi so tudi znana imena polprevodniške industrije, kot so Micron, Texas Instruments, Infineon, STMicroelectronics in Marvell Technology.

Prototip Suhoja S-70 Ohotnik-B med vzletom leta 2019. Radarjem domnevno "nevidno" brezpilotno letalo je bilo do sedaj sicer opaženo v izvidniški vlogi, a lahko s seboj nosi tudi skoraj tono bomb ali raket. Foto: Mil.ru

Kako se lahko zahodni čipi še vedno znajdejo v novem ruskem orožju?

Kot je razvidno na portalu Vojne sankcije, natančneje v razdelku Komponente, je GUR v 147 različnih kosih ruskega orožja ali opreme do zdaj odkrila že več kot štiri tisoč spornih sestavnih delov.

Nekateri zahodni proizvajalci komponent so v odzivu na poročila GUR za ukrajinske medije zagotovili, da po uvedbi sankcij proti Rusiji z državo ne poslujejo več, njihovi izdelki pa so se v ruskih rokah najverjetneje znašli po prizadevanjih mednarodnih posrednikov.

