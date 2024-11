Pregled pomembnješih dogodkov dneva:



14.15 Rusija poroča o zasedbi vasi v regiji Doneck

8.40 Incident v Rusiji: zrušil se je most na Krimu

Ruska vojska zdaj nadzoruje ozemlja severno, vzhodno in južno od industrijskega mesta Kurahove, kjer je pred vojno živelo približno 20 tisoč ljudi. Mestu grozi obkolitev in je močno uničeno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prejšnji teden je ruska vojska zasedla vasi Maksimivka in Antonivka južno od Kurahovega. V ponedeljek so ukrajinski mediji poročali, da so ruske sile poškodovale tudi bližnji jez pri vodnem zajetju na reki Vovči.

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da njene sile v celoti nadzorujejo mesto Kupjansk v severovzhodni obmejni regij Harkov, vendar na obrobju mesta še vedno potekajo stalni spopadi. Iz generalštaba ukrajinske vojske so sporočili, da so zadnji napad ruske vojske v veliki meri odbili, poroča dpa.

Ruske sile so Kupjansk zavzele ob začetku invazije pred več kot dvema letoma in pol. Ukrajinske sile so ga ponovno zavzele septembra 2022, vendar je mesto, ki velja za strateško pomembno železniško križišče na reki Oskil, še vedno tarča silovitih ruskih napadov.

Ukrajinska vojska je danes poročala tudi o 59 napadih z brezpilotnimi letalniki, ki so ponoči nad ukrajinsko ozemlje prileteli iz ruske obmejne regije Kursk.

21 dronov so po lastnih navedbah sestrelili v regijah Sumi, Harkov, Poltava in Kijev, medtem ko jih je več kot 30 izginilo z radarjev večinoma ob uporabi elektronskih protiukrepov, poroča dpa.

Na Krimu se je zrušil most, ki povezuje vasi Izumrudnoje in Maslovo, je rusko ministrstvo za izredne razmere sporočilo na svojem kanalu na Telegramu. Posnetek prikazuje trenutek, ko se je most zrušil.

Rusko ministrstvo je zapisalo, da sta bila v času incidenta na mostu avtomobil in tovornjak. Uslužbenci ruskega ministrstva za izredne razmere so rešili dve osebi. Zaradi hujših poškodb so eno osebo hospitalizirali.

Most naj bi se zrušil, ko je čezenj zapeljal preobremenjen tovornjak. Kot poroča Index, bodo Rusi glede incidenta sprožili preiskavo.

Porušen most se sicer nahaja nad železniško progo.