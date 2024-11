Rusko sodišče je moskovsko zdravnico danes obsodilo na pet let in pol zapora zaradi domnevnega obrekovanja ruske vojske. Pediatrinja Nadežda Bujanova naj bi dajala negativne izjave o ruski agresiji proti Ukrajini, poročajo ruski mediji.

Sodišče je Bujanovo obsodilo na pet let in pol zapora v kazenski koloniji, potem ko se je vdova padlega ruskega vojaka na spletu pritožila zaradi njenih domnevnih izjav o ruskih vojakih v Ukrajini in pozvala h kazenskemu pregonu zdravnice.

Sporne so bile predvsem besede, ki jih je zdravnica izrekla med pregledom sina ruskega vojaka, ki je umrl v Ukrajini

Državno tožilstvo je za 68-letno Bujanovo sicer zahtevalo šestletno zaporno kazen zaradi širjenja "laži" o ruski vojski, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Postopek proti Bujanovi, ki je bila rojena v ukrajinskem Lvovu, so sprožili februarja. Po besedah vdove je ob pregledu sedemletnega sina pri pediatrinji potožila, da je ta pod stresom po očetovi smrti v vojni. Zdravnica ji je nato odgovorila, da je bil vojak legitimna tarča ukrajinskih oboroženih sil. Bujanova je sicer večkrat zanikala, da je to izrekla, navaja dpa.

Nadežda Bujanova na sodišču v Moskvi Foto: Reuters

V zapor jo je poslal prijatelj Vladimirja Putina

Kljub temu je osrednji preiskovalni odbor v Rusiji proti Bujanovi sprožil postopek. Vodja preiskovalnega odbora Aleksander Bastrikin, sicer kolega predsednika Vladimirja Putina iz študijskih časov, je osebno bdel nad primerom, poroča dpa.

Rusija ostro ukrepa proti kritikom vojne v Ukrajini in oporečnikom. Kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino je ruska duma sprejela zakon, ki kriminalizira "diskreditacijo ruske vojske". To med drugim vključuje širjenje informacij o vojnih zločinih ruskih sil, pa tudi kritiko ruske agresije proti Ukrajini.