16.35 Ukrajina na Krimu ubila visokega častnika ruske mornarice

8.33 Alarm po vsej Ukrajini, v Kijevu eksplozije

8.23 ZDA: Severnokorejski vojaki sodelujejo v spopadih v regiji Kursk

Po navedbah vira v SBU je Trankovski v eksploziji izgubil noge in izkrvavel. Ob tem je visokega častnika ruske mornarice označil za vojnega zločinca, odgovornega za izstrelitve manevrirnih raket iz smeri Črnega morja proti civilnim ciljem v Ukrajini, poročajo tuje tiskovne agencije.

Eksplozijo avtomobila sta potrdila tudi proruski guverner Sevastopola Mihail Razvožajev in ruski preiskovalni odbor, osrednji preiskovalni organ v državi. "V eksploziji improvizirane eksplozivne naprave, pritrjene na dno avtomobila, je bil ubit pripadnik ruskih oboroženih sil," je sporočil odbor, ne da bi neposredno omenil Trankovskega.

Po vseh Ukrajini so zgodaj zjutraj razglasili nevarnost raketnih napadov in napadov z droni, prebivalcem pa svetovali, naj se zatečejo v zaklonišča. Glavni svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak je na družbenih omrežjih objavil: "Putin zdaj izvaja raketni napad na Kijev."

"Eksplozije v mestu. Protizračna obramba deluje. Ostanite v zakloniščih!", je prek aplikacije Telegram sporočila kijevska mestna uprava. Po podatkih ukrajinske vojske je Rusija v prvem raketnem napadu v več kot dveh mesecih uporabila križarke, izstreljene s strateških letal, in balistične rakete.

Ljudje so se v Kijevu zatekli v zaklonišča. Foto: Reuters Kot je poročal dopisnik BBC, so ruski bombniki Tu-95 izstrelili približno šest skupin križarskih raket na cilje po vsej državi.

❗️ Ukraine is under a Russian missile and drone attack.#Russian drones have been attacking #Ukraine️ throughout the night. #Russia launched two groups of cruise and ballistic missiles. One group was directed at #Kyiv, while the second is expected soon. pic.twitter.com/qNPorJvfOg