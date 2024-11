V ponedeljkovem ruskem raketnem napadu na ukrajinsko mesto Krivi Rog so umrli štirje ljudje, od tega trije otroci, so danes sporočile oblasti. Ranjenih je bilo 14 ljudi. V napadu je bil zadet stanovanjski blok, reševalci pa so vso noč iskali morebitne žrtve. Ukrajina je ponoči napadla skladišče goriva v ruski regiji Belgorod.

10.15 Med žrtvami ruskega napada na Krivi Rog tudi trije otroci

Reševalci so po napadu v Krivem Rogu, domačem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, izpod ruševin zadete stavbe sprva izkopali trupli dveh otrok, kasneje pa še tretjega, je danes povedal guverner regije Dnipropetrovsk Serhij Lisak. Četrta smrtna žrtev je bila mati treh otrok.

Najmlajša žrtev je bila stara komaj dva meseca, je povedal ukrajinski notranji minister Igor Klimenko in dodal, da je bilo v napadu ranjenih 14 ljudi, tudi otroka.

Kot je še dejal, so reševalne operacije na prizorišču napada zaključene. Reševalci, ki so bili vso noč na delu, so po poročanju ukrajinskih medijev iz zadete stavbe pred tem rešili najmanj pet ljudi.

Ruske sile so v ponedeljek napadle Krivi Rog z balističnimi raketami, pri čemer so poškodovale petnadstropno stanovanjsko stavbo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Predsednik Zelenski je na družbenih omrežjih napad obsodil in pozval Zahod k dobavi več orožja za obrambo pred tovrstnimi napadi. Napad po njegovih besedah dokazuje, da Rusija ni pripravljena na pogajanja o končanju vojne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajina pa je ponoči z dronom napadla rusko skladišče goriva v zahodni ruski obmejni regiji Belgorod. Po napadu je v skladišču v mestu Stari Oskol izbruhnil požar, ki pa ga je gasilcem uspelo hitro pogasiti, je na Telegramu sporočil guverner belgorodske regije Vjačeslav Gladkov. Mrtvih in poškodovanih po njegovih besedah ni bilo.

Ruska vojska je sporočila, da je ponoči sestrelila skupno 13 ukrajinskih dronov, od tega devet v regiji Belgorod, po dva pa v sosednjih regijah Brjansk in Kursk, poroča dpa.

Ruske sile so ob podpori severnokorejskih vojakov ta teden sprožile veliko ofenzivo proti ukrajinskim položajem v regiji Kursk.

"Na območju Kurska potekajo zelo kruti boji. Ruske sile so napadle naše vrste. Sam sem naštel 18 ruskih oklepnih transporterjev z vojaki in bojnimi vozili ter pet tankov T-72, T-80 in T-90. Organizirani so bili v tri skupine," je na svojem uradnem Twitterju zapisal ukrajinski operater drona pod psevdonimom Kriegsforscher.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je objavil, da se ukrajinske sile v Kursku borijo proti petdeset tisoč ruskim in severnokorejskim vojakom.