Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac sta danes obsodila raketni napad Hezbolaha na položaj izraelskih sil in šiitsko gibanje obtožila kršitve dogovora o prekinitvi ognja. Obljubila sta odločen odziv na napad Hezbolaha. Izraelska vojska je medtem že začela izvajati napade na Libanon.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



20.20 Izrael obljubil odločen odziv na napad Hezbolaha

17.25 Po zadnjih napadih predsednik libanonskega parlamenta Izrael obtožil kršitve premirja

16.10 Fajon: Kriza na Bližnjem vzhodu je preizkušnja za človečnost in solidarnost

13.15 Guterres na konferenci o pomoči za Gazo opozoril na apokaliptične razmere

12.10 V napadu sirskih in ruskih sil na begunsko taborišče ubitih enajst civilistov

20.20 Izrael obljubil odločen odziv na napad Hezbolaha

"Hezbolahovo streljanje na Har Dov pomeni resno kršitev prekinitve ognja in Izrael se bo odločno odzval. Odločeni smo, da bomo spoštovali prekinitev ognja in se odzvali na vsako kršitev Hezbolaha ne glede na to, kako majhna ali resna je," je dejal Netanjahu.

Do napada Hezbolaha je bil kritičen tudi Kac. "Obljubili smo, da bomo ukrepali proti vsaki kršitvi prekinitve ognja Hezbolaha – in točno to bomo storili," je zapisal na omrežju X.

Izraelska vojska je nato sporočila, da "trenutno napada teroristične cilje v Libanonu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

17.25 Po zadnjih napadih predsednik libanonskega parlamenta Izrael obtožil kršitve premirja

Iz Libanona danes poročajo o napadih izraelskih brezpilotnikov na jugu in vzhodu države. Po navedbah libanonskih oblasti sta bili v napadih ubiti dve osebi, na vzhodu države pa je bil po navedbah libanonske vojske ranjen vojak. Po napadih je predsednik libanonskega parlamenta Nabih Berri Izrael obtožil kršitve premirja.

Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje se je eden od napadov zgodil v okrožju Marjajoun. Libanonska tiskovna agencija NNA je poročala, da je dron v mestu na jugu države zadel motor in da je umrla ena oseba. Libanonska agencija za nacionalno varnost pa je sporočila, da je bil v izraelskem napadu z dronom v Nabatiji ubit njihov pripadnik, in napad označila za kršitev premirja.

Še pred tem je libanonska vojska poročala o ločenem napadu z dronom, ki je v regiji Hermel na vzhodu države zadel vojaški buldožer in ranil eno osebo.

Na napada se je danes odzval predsednik libanonskega parlamenta Nabih Berri. Izraelska dejanja agresije pomenijo grobo kršitev pogojev dogovora o premirju, je dejal Berri, ki je v imenu zaveznika Hezbolaha pomagal pri posredovanju glede premirja.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je medtem zavrnil obtožbe ZDA in Francije, da je Izrael kršil pogoje premirja. "Slišimo trditve, da Izrael krši dogovor o premirju v Libanonu. Prav nasprotno! Izrael ga uveljavlja z odgovorom na kršitve Hezbolaha, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje," je dodal.

Čeprav premirje med libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah in Izraelom, ki je začelo veljati 27. novembra, še vedno drži, obe strani poročata o določenih kršitvah. Hezbolah je na primer danes sporočil, da je napadel položaj izraelskih sil na območju Kfar Šouba, kar gre za prvo priznanje napada od začetka premirja. Izraelska vojska pa je poročala o napadih na dolino Beka.

Ta je v nedeljo sporočila tudi, da je v zadnjih 24 urah obstreljevala cilje Hezbolaha na jugu Libanona s ciljem odpraviti grožnjo sporazumu o prekinitvi ognja. Agencija NNA je v nedeljo sporočila, da izraelske sile na jugu Libanona še naprej kršijo dogovor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je v soboto po lastnih navedbah napadla vojaške objekte Hezbolaha ob meji s Sirijo, dan pred tem pa je na jugu Libanona sestrelila mobilni raketomet gibanja Hezbolah, kar je bil po petkovih podatkih nemške tiskovne agencija dpe tretji znani napad izraelskih letalskih sil od srede.

16.10 Fajon: Kriza na Bližnjem vzhodu je preizkušnja za človečnost in solidarnost

"Kriza na Bližnjem vzhodu je preizkušnja za človečnost in solidarnost. Odločeni smo, da ljudi v stiski ne bomo pustili na cedilu," je danes na mednarodni konferenci o krepitvi humanitarne pomoči za Gazo dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob robu konference v Kairu se je sestala tudi z več ministrskimi kolegi iz držav v regiji.

Zunanja ministrica danes sodeluje na mednarodni konferenci o krepitvi humanitarne pomoči za Gazo, ki jo organizirajo Združeni narodi in Egipt. Ob robu konference se je sestala s kolegi iz Egipta, Libanona in Jordanije ter z višjo koordinatorko ZN za Gazo Sigrid Kaag.

Z zadnjo sta se med drugim pogovarjali o katastrofalnih razmerah v Gazi in o številnih otrocih in ženskah, ki so ostali brez zdravstvene pomoči in možnosti rehabilitacije. Govorili sta tudi o nujnosti premirja in načrtih za obnovo Gaze, izhaja iz zapisa zunanjega ministrstva (MZEZ) na omrežju X.

"Pozdravljam trdo delo in prizadevanja svojega dragega kolega in prijatelja, da bi zagotovil mir in stabilnost v regiji, pomagal civilistom v opustošeni Gazi in končal to krvavo vojno. Slovenija in Jordanija si z roko v roki prizadevata za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in Ustanovne listine ZN," pa je Fajon sporočila na omrežju X po dvostranskem srečanju z jordanskim kolegom Ajmanom Safadijem.

Ministrica se je pred tem sestala tudi z egiptovskim kolegom Badrom Abdelatijem, s katerim sta govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu, z libanonskim zunanjim ministrom Abdulahom Bou Habibom pa sta spregovorila o nujnosti spoštovanja premirja v Libanonu in ponovnem izbruhu napetosti v Siriji.

13.15 Guterres na konferenci o pomoči za Gazo opozoril na apokaliptične razmere

Razmere v Gazi so grozljive in apokaliptične, je ob današnjem začetku mednarodne konference o krepitvi humanitarne pomoči za Gazo, ki jo organizirajo Združeni narodi in Egipt, opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Mednarodno skupnost je pozval k ukrepanju in gradnji temeljev za trajen mir v Gazi in na Bližnjem vzhodu.

"Podhranjenost je zelo razširjena, lakota je neizbežna, zdravstveni sistem je propadel," je v svojem nagovoru na konferenci v Kairu dejal Guterres. Poudaril je, da bi razmere, s katerimi se spopadajo Palestinci v Gazi, po mednarodnem pravu lahko pomenile "najhujše zločine".

Opozoril je še na ogromno število otrok z amputacijami v Gazi in kritiziral stroge omejitve pri dostavi humanitarne pomoči. Dejal je, da je trenutni obseg dobave pomoči "skrajno nezadosten", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je ravno v nedeljo iz varnostnih razlogov prekinila dobavo pomoči prek mejnega prehoda Kerem Šalom.

Po podatkih UNRWA je že pred tem v zadnjem mesecu v Gazo na dan lahko prišlo le 65 tovornjakov s humanitarno pomočjo, medtem ko jih je bilo pred vojno, ki se je začela 7. oktobra lani in je doslej med Palestinci terjala več kot 44 tisoč smrtnih žrtev, v povprečju okoli 500.

Guterres je danes dejal še, da blokade pomoči za Gazo niso posledica logistične krize, temveč "krize politične volje in spoštovanja temeljnih načel mednarodnega humanitarnega prava". Izrael medtem zavrača vse obtožbe o odgovornosti za blokade pomoči.

Vodja ZN je udeležence konference znova opozoril na uničujoče posledice konflikta v Gazi in poudaril nujnost mednarodnega ukrepanja.

Mednarodne konference o krepitvi humanitarne pomoči za Gazo, ki jo v sodelovanju z ZN organizira Egipt, se udeležujejo predstavniki več mednarodnih organizacij ter zunanji ministri številnih držav, med njimi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

Ob robu konference se je sestala z egiptovskim kolegom Badrom Abdelatijem, s katerim sta govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu, z libanonskim zunanjim ministrom Abdulahom Bou Habibom pa sta spregovorila o nujnosti spoštovanja premirja v Libanonu in ponovnem izbruhu napetosti v Siriji.

12.10 V napadu sirskih in ruskih sil na begunsko taborišče ubitih enajst civilistov

Sirska vojska s pomočjo zaveznikov nadaljuje protiofenzivo proti islamističnim upornikom na severozahodu Sirije. V letalskih napadih sirskih in ruskih sil na mesto Idlib in tamkajšnje begunsko taborišče je bilo ubitih 11 civilistov, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Podporo Damasku je medtem izrazila Kitajska.

"V skupnih napadih ruskih in sirskih vojaških letal na več območij, vključno z mestom Idlib in taboriščem za razseljene osebe na severu mesta, je umrlo 11 civilistov," je sporočil observatorij s sedežem v Združenem kraljestvu in dodal, da je bilo ob tem v napadih ranjenih več deset ljudi.

Novi spopadi so na severozahodu Sirije izbruhnili v sredo, ko so islamistični uporniki nepričakovano napadli tamkajšnje položaje sirske vojske in nato bliskovito prevzeli nadzor nad Alepom, kar je prvič po letu 2012, da je sirska vojska izgubila nadzor nad drugim največjim mestom v državi.

Pri protiofenzivi sirski vojski pomagajo predvsem ruska vojaška letala. V nekaj več kot petih dneh novih spopadov v državi, kjer državljanska vojna sicer traja že od leta 2011, je bilo ubitih več kot 370 ljudi, med njimi več deset civilistov.

Podporo sirski vladi pod vodstvom predsednika Bašarja Al Asada je danes izrazila tudi Kitajska, ki je sporočila, da podpira prizadevanja Damaska za ohranitev nacionalne varnosti in stabilnosti. "Kitajska si je pripravljena pozitivno prizadevati za preprečitev nadaljnjega poslabšanja razmer v Siriji," je ob tem še sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu.